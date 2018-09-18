اتفاق لـ"غوغل" يهوي بأسهم "Tom Tom" الهولندية

لندن، المملكة المتحدة (CNN) -- اتفقت شركة غوغل على إتاحة نظام التشغيل "أندرويد" في السيارات التي تنتجها شركات رينو ونيسان وميتسوبيشي، وهي خطوة ستجعل منتجات التكنولوجيا الخاصة بـ"غوغل" في متناول ملايين السائقين.

وستسمح الشراكة التي تم الإعلان عنها، الثلاثاء، لشركات تصنيع السيارات الثلاث بتثبيت خرائط غوغل ومتجر غوغل بلاي ومساعد غوغل في سياراتها اعتباراً من عام 2021.

وتسبب الإعلان عن هذه الشراكة في صدمة للمستثمرين بشركة "TomTom" الهولندية، حيث هوت أسهم الشركة الهولندية المنتجة لأجهزة الملاحة، وتتعامل مع عدد من شركات السيارات، بنسبة 24% في بورصة أمستردام.

وقالت شركات صناعة السيارات، في بيان، إن التعاون مع شركة غوغل سيمنح العملاء أحد أنظمة المعلومات والترفيه الأكثر ذكاءً في السوق.

وكانت شركات صناعة السيارات حذرة من العمل مع شركات التكنولوجيا على أنظمة الكمبيوتر التي تدير عمليات الملاحة والترفيه والاتصالات في سياراتهم، مفضلة تطوير تلك البرمجيات بنفسها.

وستتيح هذه الشراكة وصول منتجات غوغل للملايين من قادة وملاك السيارات، حيث بلغت إجمالي مبيعات "رينو ونيسان وميتسوبيشي" 10.6 مليون سيارة العام الماضي، كما سيتمكن السائقون من استخدام نفس التطبيقات والأدوات المتوفرة لديهم على هواتفهم الذكية أثناء القيادة.

واتخذت شركات صناعة السيارات الأخرى في الآونة الأخيرة خطوات لدمج برامجها مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات وادي السليكون، وكشفت فورد في العام الماضي عن خطط لجعل بعض سياراتها الجديدة تعمل بنظام أمازون "Echo smart speaker" ومساعدها الصوتي "Alexa".

وتتواصل المنافسة بين بعض شركات صناعة السيارات وشركات التكنولوجيا الكبرى، على تصنيع السيارات ذاتية القيادة، إذ أبرمت شركتا فولكس وهيونداي مؤخراً صفقات مع شركة "Aurora Innovation" لتطوير سيارات مستقلة، لكن فورد وجنرال موتورز استحوذتا على شركات ناشئة تعمل في مجال السيارات ذاتية القيادة.

من ناحية أخرى، ضخت غوغل أكثر من مليار دولار في سيارتها ذاتية القيادة "Waymo"، كما استثمرت أيضاً في تطبيقات نقل الركاب في شركتي "Lyft" و"أوبر".