هل نتناول قريباً "كوكا كولا" بطعم القنب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة "كوكا كولا" أنها تدرس الانتقال إلى السوق المتنامي للمشروبات التي تحتوي على القنب، إذ قالت في بيان لها، الإثنين، إنها "تراقب عن كثب" نمو مادة "سي بي دي" الموجودة في الماريجوانا، كمكوّن فيما يسمى بالمشروبات الصحية الوظيفية.

ويُذكر، أن مادة "سي بي دي"، تُستخدم لأغراض طبية، مثل تخفيف الالتهاب والألم والغثيان. وكانت "بلومبرغ" في وقت سابق قد أشارت إلى محادثات بين "كوكا كولا" وشركة "أورورا كانابيس" الكندية، المتخصصة بنبات القنب. ولكن لم تعلق الشركتان على وجود أي صفقة محتملة.

بدورها، قالت المتحدث باسم أورورا، هيذر ماكجريجور، إن "العديد من الأمور تحصل في هذا المجال الآن"، مضيفة أن "مثل هذه القصص تعد تأكيداً على الإمكانيات العالمية الهائلة لصناعة القنب".

وتُعد مادة "سي بي دي" غير قانونية في الولايات المتحدة بموجب القانون الفيدرالي، وذلك بالرغم من أن بعض الولايات قد شرّعت الماريجوانا، فيما الحظر على المادة لا يتم تنفيذه بصرامة.

أما فيما يتعلق بإمكانية تقديم "كوكا كولا" لمنتجات مشبعة بمادة "سي بي دي" في أمريكا، فقال، كريس كرين، رئيس شركة "فور فرونت،" للاستشارات القانونية حول الماريجوانا والقنب، إنه "من غير المحتمل أن تقدم شركة كبرى مثل كوكا كولا منتجاً مشبعاً بـ"سي بي دي" في أمريكا حتى يتغير القانون الفدرالي".

وقالت المحللة في شركة "ويلز فارغو" الأمريكية للخدمات المالية بوني هيرزوج، إن "شركة كوكا كولا قد تكون في وضع جيد للاستحواذ على حصتها في السوق إذا أصبحت اتفاقية التنوع البيولوجي ومنتجات الماريجوانا الأخرى قانونية".

ويُذكر، أن المشروبات التي تحتوي على القنب يمكن أن تصبح سوقاً سنوية بقيمة 50 مليار دولار في الولايات المتحدة ، أي ما يقرب من نصف حجم السوق البالغ 117 مليار دولار لمبيعات مشروبات الجعة الأمريكية.