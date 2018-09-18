الخطوط الجوية القطرية تكشف عن خسائرها من المقاطعة العربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت شركة الخطوط الجوية القطرية، الثلاثاء، عن تكبدها نحو 70 مليون دولار خسائر في العام المالي الماضي المنتهي في 31 مارس/أذار 2018، مقارنة بتحقيق 772 مليون دولار أرباحاً في العام الأسبق.

وأرجعت القطرية، في بيانات نشرتها على موقعها الإلكتروني، هذه الخسائر إلى تأثير مقاطعة الدول الأربع لها، إذ اضطرت لقطع مسافات طويلة بعد غلق عدد كبير من المسارات الجوية أمام طائراتها.

يذكر أن 4 دول عربية، هي السعودية ومصر والإمارات والبحرين، قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو/حزيران من العام الماضي 2017، وأغلقت المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام قطر، باعتبارها دولة راعية وداعمة للإرهاب، وهو ما تنفيه قطر.

جاءت الخسائر التي تكبدتها الخطوط القطرية رغم زيادة إيرداتها العام المالي الماضي بنسبة 7.4% لتبلغ 11.5 مليار دولار بدلا من 10.7 مليار دولار.

وأظهرت البيانات ارتفاع مصروفات التشغيل 17.8% خلال العام الماضي لتسجل 11.6 مليار دولار، مقارنة بـ 10 مليارات دولار في العام الأسبق، وساهمت تكلفة الوقود بالجانب الأكبر من زيادة هذه المصروفات، حيث بلغت في العام الماضي 3.367 مليار دولار مقابل 2.28 مليار دولار في العام الأسبق.

وقالت المجموعة القطرية إن العام الماضي كان أكثر الأعوام صعوبةً وتحدياً في تاريخ الناقلة الجوية بسبب المقاطعة، إذ تأثرت نسبة المقاعد المشغولة على الرحلات المغادرة بنسبة 19%.

على الجانب الآخر، قالت القطرية إن عدد الطائرات التي يضمها أسطولها يبلغ حالياً 200 طائرة، وأن طلبيات الطائرات الخاصة بها ولم تتسلمها بعد، تبلغ 300 طائرة بقيمة تزيد عن 90 مليار دولار.

وقالت القطرية إنها واصلت، خلال السنة المالية الماضية، تنفيذ خطتها الاستثمارية بالاستحواذ على حصص في شركات طيران أجنبية، في 4 شركات أجنبية، حيث استحوذت على 49% من شركة ايه كيو ايه هولدنغ و20% من مجموعة الخطوط الجوية الدولية و10% في مجموعة خطوط لاتام الجوية و9.9% في شركة كاثي باسيفيك