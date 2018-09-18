ترامب يشعل الحرب التجارية مع الصين بهذا الإعلان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا بنسبة 10% على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار اعتبارًا من 24 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وقال ترامب في بيان، إن هذه العقوبات تأتي بعد أن خلص الممثل التجاري الأمريكي إلى أن الصين تشارك في العديد من السياسات والممارسات غير العادلة المتعلقة بتكنولوجيا الولايات المتحدة، مثل إجبار الشركات الأمريكية على نقل التكنولوجيا إلى نظرائها بالصين.

وتابع قائلًا: "تشكل هذه الممارسات بشكل واضح تهديدًا خطيرًا لصحة وازدهار اقتصاد الولايات المتحدة على المدى الطويل".

وهدد ترامب، بفرض دفعة ثالثة من الرسوم الجمركية تصل إلى 25% على واردات صينية بقيمة 267 مليار دولار، حال أقدمت الصين على "إجراءات انتقامية" ضد المزارعين أو الصناعات الأمريكية.

وطالب ترامب الصين بتغيير ما وصفها بممارساتها التجارية غير العادلة، وإعطاء معاملة عادلة ومتبادلة للشركات الأمريكية.

واستطرد قائلًا: "لقد كنا واضحين للغاية بشأن نوع التغييرات التي يجب إجراؤها، وقد أعطينا الصين كل فرصة لمعاملتنا بشكل أكثر عدلًا".

وأضاف: "بصفتي الرئيس، من واجبي حماية مصالح الرجال والنساء العاملين والمزارعين والأعمال التجارية وبلدنا نفسه. لن تبقى إدارتي عاطلة عندما تتعرض تلك المصالح للهجوم".