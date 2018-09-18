نزاع على 16.7 مليار دولار بين "آبل" وإيرلندا.. تعرف على سببه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - قالت إيرلندا إنها حصلت على 14.3 مليار يورو، (16.7 مليار دولار)، من شركة آبل الأمريكية، تمثل قيمة ضرائب متنازع عليها .

وقال بيان لوزارة المالية الإيرلندية، الثلاثاء، إن المبلغ الذي جمعته الوزارة من "آبل" يتضمن 1.4 مليار دولار فوائد، وستحتفظ الحكومة بالمبلغ في صندوق، لحين النظر في الطعون التي قدمتها "آبل" والحكومة الأيرلندية نفسها على حكم ضريبي سبق أن أصدره الاتحاد الأوروبي.

وحكمت المفوضية الأوروبية في أغسطس/آب 2016، بأن "آبل" تلقت حوافز ضريبية غير مستحقة من إيرلندا، ما دفع الشركة الأمريكية وكذلك الحكومة الإيرلندية للطعن على القرار، إذ تريان أن المعاملة الضريبية للشركة الأمريكية لا تخالف قوانين إيرلندا والاتحاد الأوروبي.

وقال وزير المالية الإيرلندي، باسكال دونوهو: "رغم أن الحكومة لا توافق على قرار اللجنة الأوروبية فيما يتعلق بآبل، ونسعى إلى إلغاء القرار في المحاكم الأوروبية، فإننا كأعضاء ملتزمون في الاتحاد الأوروبي، لذلك استرددنا المبلغ من آبل، وأودعناه في صندوق ضمان في انتظار الاستئناف أمام المحاكم الأوروبية".

وتحتفظ "آبل" بسيولة في ميزانيتها تبلغ 243.7 مليار دولار.