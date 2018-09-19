بصدد إجراء مقابلة عمل؟ هذا سر اكتشاف المدير صعب المراس

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نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا يوجد أمر أسوأ من العمل يوميًا مع مدير صعب المراس، فذلك يجعلك تشعر بقلق وتوتر أنت بغنى عنهما. كما أن لكل واحد منا أهداف مهنية يسعى لتحقيقها، ولكن وجود مدير يصعب التعامل معه قد يمنعنا من تحقيقها.

نقدم لك هذا الدليل المفصّل الذي يشمل الأسئلة العشرة التي ينبغي عليك طرحها خلال مقابلة العمل للتعرّف على مديرك بشكل أفضل:

الحالة الأولى:

أسئلة ينبغي طرحها على مدير المقابلة في حال كان يعمل مباشرة مع مديرك:

ما هو الأسلوب الإداري الذي يتبعه المدير؟

يمكنك من خلال هذا السؤال معرفة ما إن كان مديرك المستقبلي يمتلك أسلوب إداري جيد وشخصية ملهمة وجديرة بالاحترام أم شخصية متسلّطة. كما يتيح لك هذا السؤال معرفة ما إن كان المدير يثق في الموظفين الجدد ويوكلهم مهام كافية، وما إن كان يتواصل بفعالية مع الموظفين أم يفضل أن يعمل كل واحد منهم لوحده.

ما هي أكثر صفة تحبها في المدير؟

دوّن الملاحظات وركّز على نبرة صوته وطريقته في التحدث، هل لاحظت تكراره لصفة شخصية معينة مثل التعاطف أو الصدق أو المرونة؟ وهل قدّم أمثلة تثبت امتلاكه لهذه الصفة أم شعرت بأنه يتحدث بشكل عام دون ذكر تفاصيل دقيقة؟

هل يمكنك إخباري المزيد عن ثقافة الشركة وفريق العمل؟

يمكنك من خلال هذا السؤال معرفة الطريقة التي يتعامل بها الموظفون مع بعضهم البعض، ومعرفة أسلوبهم في التواصل ومدى اندماج مديرك المستقبلي مع فريقه.

الحالة الثانية:

أسئلة ينبغي طرحها على مدير المقابلة إن اكتشفت أنه سيكون مديرك:

ما هي صفات الموظف المثالي بنظرك؟

خذ إجابة المدير على محمل الجد واحرص على إعلامه بامتلاكك للمهارات التي تهمه، وإن كنت تفتقر لمعظم المهارات التي ذكرها، فهذا مؤشر على عدم تناسبك مع الوظيفة أو الفريق ككل.

هل تنتقد موظفيك بشكل بنّاء؟ وكيف تقوم بذلك؟

من المهم جدًا تقديم المدير لملاحظات دائمة لموظفيه، فلا أحد يود البقاء بمكانه دون التطوّر وتعلّم مهارات جديدة، ولكن يجب أن تُظهر هذه الملاحظات اهتمام المدير بالموظف، فالهدف الرئيسي منها هو تسهيل مهام الموظفين ومنحهم الفرصة للتعلّم وتطوير مهاراتهم وليس تأنيبهم أو اتهامهم.

كيف تقيّم مهارات موظفيك؟

اسأل ما إن كان يوجد نظام معين لتقييم أداء الموظفين بانتظام. هل يساعد المدير مثلًا موظفيه على تحقيق أهدافهم المهنية؟ وهل ينصح الموظف باتباع إجراءات معينة قد تساعده على تحقيق أهدافه؟

منذ متى وأنت تدير هذا الفريق؟

سيساعدك هذا السؤال على معرفة مدى اهتمام المدير بفريقه وما إن كان قد ساعده على التطوّر منذ توليه للمنصب. هل شعرت بوجود مشاكل أو لاحظت بأن معدلات تبدّل الموظفين مرتفعة؟ لاحظ ما إن كانت هناك علامات على عدم الرضا سواء في الوظيفة نفسها أو في أسلوب الإدارة.

ما هو الأسلوب الذي تتبعه عند تقديم الملاحظات لموظفيك؟

ركّز جيدًا على إجابة المدير عن هذا السؤال، فهي ستساعدك على معرفة أسلوبه الإداري وما إن كان متسلّطًا أو غير منطقي.

كيف تكافئ فريق عملك على إنجازاته؟

سيظهر لك هذا الجواب مدى اهتمام المدير بالتوازن بين الحياة المهنية والشخصية للموظفين ومدى اهتمامه بمكافأتهم على إنجازاتهم وتقدير جهودهم.