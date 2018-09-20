قراصنة يستولون على 60 مليون دولار من منصة يابانية للعملات الرقمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-أعلنت شركة "Tech Bureau” عن تعرض منصتها "ZAIF" لتداول العملات الرقمية لعملية قرصنة وسرقة حوالي 60 مليون دولار.

وقالت الشركة التي تتخذ من أوساكا مقراً لها، في بيان على موقعها الإلكتروني الخميس، إن خرقا أمنيا حدث في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسبب في تمكن القراصنة من سرقة 4.5 مليار ين من مستخدمي المحافظ الرقمية المتصلة بالإنترنت، و2.2 مليار ين من أصول الشركة، وبلغت الخسائر الإجمالية 6.7 مليار ين، تعادل 60 مليون دولار.

وأكدت الشركة أنها تعتزم تعويض عملائها بالكامل، وقد طلبت الحصول على 5 مليارات ين مساعدة من إحدى الشركات التابعة للمجموعة المالية "Fisco" المحدودة، كما وقعت اتفاقا مبدئيا تستحوذ بمقتضاه مجموعة "Fisco"على غالبية أسهم الشركة، كما تمت إقالة أكثر من نصف مديريها ومدققي حساباتها.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو، أن الحادث وقع رغم تعزيز الحكومة اليابانية الرقابة على الصناعة بعد سرقة مبلغ 58 مليار ين، 515 مليون دولار، في يناير/ كانون ثاني الماضي، كما تجري وكالة الخدمات المالية اليابانية تحقيقاً فيما إذا كانت الشركة قد اتخذت التدابير الأمنية المناسبة للحماية من الهجوم.

وسبق أن أصدرت هيئة الرقابة المالية تحذيرين إداريين للشركة في وقت سابق من هذا العام، ومن المنتظر أن يؤدي الخرق الأخير جدلا متجددا حول سلامة استخدام مثل هذه المنصات.

وزاد عدد عمليات القرصنة على منصات تداول العملات الرقمية خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي لتصل إلى 158 حادثة، أي ثلاثة أضعاف العام السابق، وفقا للشرطة اليابانية، وارتفع إجمالي المبالغ المسروقة من 115 مليون ين إلى 60.53 مليار ين، 538 مليون دولار، خلال نفس الفترة، وفي أعقاب الحادث الأخير، دعت جمعية التبادل الافتراضي للعملة اليابانية، وهي هيئة صناعية، الشركات الأعضاء إلى إجراء مراجعة طارئة لعملياتها.