ترامب يطالب الشرق الأوسط بخفض أسعار النفط: " بدوننا لن تكونوا بأمان"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دول الشرق الأوسط وأوبك بخفض الأسعار،وذكر دول الشرق الأوسط بأنها لن تكون "بأمان" بدون أمريكا.

وقال ترامب على حسابه بموقع تويتر:" نحن نحمي دول الشرق الأوسط، بدوننا لن يكونوا بأمان لكثير من الوقت، مع ذلك يواصلون دفع أسعار النفط لأعلى، سنتذكر، على أوبك المتحكمة بالأسواق خفض الأسعار الآن".

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يطالب فيها ترامب بشكل صريح أوبك بخفض أسعار النفط، إذ كانت المرة السابقة في 4 يوليو/ تموز الماضي. كما أعلن ترامب في نهاية يونيو/ حزيران الماضي أنه طلب من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز زيادة إنتاج النفط وأن الملك سلمان وافق على طلبه.

وتراجع خام برنت سريعاً بعد تغريدة ترامب دون 79 دولارا للبرميل، بعدما اقترب خام برنت أكثر من مرة من مستوى 80 دولارا خلال الأسبوع الجاري، ملامساً أعلى مستوياته في 4 سنوات.

وارتفعت أسعار خام برنت مع قرب دخول العقوبات الأمريكية على صادرات إيران النفطية حيز التنفيذ، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والمخاوف من عدم تلبية احتياجات الأسواق العالمية، فضلاً عن تداعيات الحرب التجارية المشتعلة بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك صدور بيانات أمريكية سيئة عن المخزون النفطي للأسبوع الخامس على التوالي لأدنى مستوى في 3 أعوام ونصف، وانخفاض مخزظونات البنزين بمعدل أكبر من المتوقع بفعل طلب قوي في غير موسمه.

وتشهد الجزائر يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري اجتماعا للدول الأعضاء بمنظمة أوبك والمنتجون المستقلون على رأسهم روسيا، لمناقشة زيادة الإمدادات لتعويض النقص المتوقع في صادرات إيران، وتوزيع هذه الزيادة بينهم.