تركيا تعلن خطة اقتصادية جديدة أقل طموحاً..والمستهلكون "متشائمون"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قلص وزير المالية التركي، برات آلبيراق، توقعات نمو اقتصاد بلاده إلى 3.8% بنهاية العام الجاري، ثم تتراجع إلى 2.3% في عام 2019، بعد أن كانت 5.5% عن العامين.

وقال آلبيراق اليوم، الخميس، في مؤتمر للإعلان عن الخطة الاقتصادية متوسطة المدى الجديدة، نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية، إن البرنامج الاقتصادي الجديد يقوم على 3 محاور رئيسية، هي التوازن، والانضباط، التغيير.

وأردف آلبيراق، أن التضخم لن يتراجع دون مستويات 10% قبل عام 2020، بينما سيواصل البقاء فوق 20% خلال العام الجاري، قبل أن يتراجع إلى 15.9% في 2019.

وتوقع الوزير أن ينخفض عجز الميزان التجاري التركي، وهو الفارق بين الصادرات والواردات، في العام القادم إلى 62 مليار دولار، مقابل 66 مليار دولار العام الجاري، مضيفا أنه يهدف لتقليص نسبة عجز الموازنة إلى نحو 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021.

وقال وزير المالية، وهو صهر الرئيس التركي، : "سنحقق أهداف البرنامج الإقتصادي الجديد في الأعوام الثلاثة القادمة بما يتوافق مع واقع تركيا، وقدرة الإدارة الاقتصادية على اتخاذ القرارات السريعة ".

وحددت الحكومة التركية معدلات البطالة المستهدفة في البرنامج الاقتصادي الجديد بـ11.3% للعام الجاري، و12.1% لعام 2019، ثم 11.9% لعام 2020.

يأتي ذلك فيما أظهر تقرير أصدره مركز الإحصاء التركي الخميس، أن ثقة المستهلكين في الاقتصاد إلى مستوى قياسي، في أحدث مؤشر يدلل على تشاؤم الجمهور من الوضع الاقتصادي، إذا انخفض مؤشر ثقة المستهلكين في سبتمبر/أيلول إلى 59.3 نقطة، وبنسبة 13.2%، على أساس شهري، في حين لا يعبر المؤشر عن النظرة المتفائلة إلا عندما يتخطى 100 نقطة.

كما سجلت توقعات الوضع الاقتصادي العام انخفاضا إلى 74.6 نقطة في سبتمبر/أيلول بنسبة 15.5% مقابل 88.3 نقطة في أغسطس/آب، وانخفض مؤشر توقعات الوضع المالي للأسر بواقع 10.4% ليصل إلى 76.7 نقطة في سبتمبر/أيلول على أساس شهري.

بينما تراجع مؤشر يعبر عن توقعات ارتفاع البطالة في الـ12 شهرا القادمين بـ9.3% على أساس شهري، كما توقع المستهلكون تراجع قدرتهم على الادخار بواقع 25.9%.