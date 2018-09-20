أرباح صندوق أبوظبي السيادي "مبادلة" تتضاعف لهذا الرقم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حققت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، المملوكة لحكومة إمارة أبوظبي، نموا بنسبة 159.5% بنهاية النصف الأول 2018، لتصل إلى 10.9 مليار درهم، (2.97 مليار دولار)، مقارنة بأرباح قدرها 4.2 مليار درهم عن نفس الفترة من العام السابق.

وعزت الشركة التي تعتبر صندوق الثروة السيادي لإماراة أبوظبي، في بيان حصلت CNN على نسخة منه، الخميس، نمو الأرباح إلى عدة عوامل، من أهمها الأداء القوي لاستثمارات الشركة في الأسهم العامة، وأداء شركاتها العاملة في قطاع البترول والبتروكيماويات، ومن بينها شركة "سيبسا"، التي أعلنت هذا الأسبوع عن نيتها طرح أسهم للاكتتاب الأولي العام في أسواق المال في إسبانيا.

وبحسب البيان، بلغ إجمالي أصول "مبادلة"، بما في ذلك الأصول العائدة لمجلس أبوظبي للاستثمار نحو 832 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي حقوق الملكية 583 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

وقال بيان الشركة، إنه تم خلال النصف الأول من العام الحالي، ضم مجلس أبوظبي للاستثمار إلى مجموعة "مبادلة"، ونتيجة لذلك باتت "مبادلة" تمتلك شركات واستثمارات متنوعة تفوق قيمتها الإجمالية 830 مليار درهم (225 مليار دولار)، وتنتشر هذه الاستثمارات في 5 قارات، وتغطي قطاعات أعمال عالمية مختلفة.

من جانبه، قال خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لـ"مبادلة"، إن المجموعة حققت إنجازات تشغيلية بارزة خلال النصف الأول من 2018، على امتداد قطاعات أعمالها العالمية الأربعة، واستثمرت في قطاعات ومناطق جغرافية جديدة تتماشى مع استراتيجيتها، كما باعت بعض الأصول بأسعار حققت عوائد مالية مجزية، كما وسعت حجم ونطاق محفظة استثماراتها.

وأضاف، أنه تم خلال النصف الأول من هذا العام ضم مجلس أبوظبي للاستثمار إلى المجموعة، تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي.