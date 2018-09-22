الإمارات تعزز مؤشرات جودة الحياة بهذا الإجراء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، السبت، 22 مواصفة قياسية وطنية، في قطاعات الأغذية، والنفط والغاز، والكيمياء ومستحضرات التجميل، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وقال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، إن "مواصفات"، تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز مؤشرات جودة الحياة في الدولة.

وأوضح المنصوري، الذي يرأس هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، أن استحداث أو تطوير المواصفات القياسية الإماراتية في قطاعات مثل الصحة والنفط والغاز والكيمياء والصناعة والإنتاج والبناء والإنشاءات والغذاء والزراعة وقطاعات أخرى مثل المعلومات ونظم الإدارة ومستحضرات التجميل والعطور وغيرها من شأنه أن يعكس جهود الهيئة في تطوير القدرة والكفاءة التشريعية الإماراتية.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى في ضوء مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 إلى تعزيز مؤشرات جودة الحياة في الدولة من خلال تطوير وتحديث الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة في مسعى للدفع المستمر بموقع دولة الإمارات إلى مراكز أكثر تقدماً على الصعيد العالمي في البنية التحتية للجودة وزيادة تنافسية وريادة الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماعه الثالث للعام الجاري، الذي عقد الخميس الماضي بمقر الهيئة في دبي، وتم خلاله الموافقة، على مشروع تحديث المواصفة القياسية الإلزامية، بطاقة بيان كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية بعد مراجعة أثر تطبيق هذه المواصفات خلال الأعوام السبعة الماضية.

وأكد وزير الاقتصاد أن "مواصفات"، وقبيل التوصية بأي مشروع مواصفة قياسية أو لائحة فنية على مستوى الدولة، تقوم بتعميم المشروع على شركائها من القطاعين الحكومي والخاص للدراسة وإبداء الملاحظات.

وتوقع أن يسهم تعديل المواصفة القياسية الإماراتية لهذه الأجهزة الكهربائية، في رفع مستويات كفاءة هذه المنتجات في أسواق الدولة، وخفض استهلاك الطاقة بسنبة 7% في الغسالات بما يقدر بـ2.5 جيجاوات سنويا، إضافة إلى المساهمة في التقليل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون لتحقيق المستهدف الوطني.