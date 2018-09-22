لو كنت مستثمرا في عملة "ريبيل" لتضاعفت أموالك  في أسبوع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهد سعر عملة ريبيل الإلكترونية ارتفاعات صاروخية في أسبوع، لتقفز من 0.27 دولار إلى 0.6 دولار، وقت كتابة هذا التقرير، بعدما كانت قد لامست حاجز 0.7 دولار أمس الجمعة.

وأدى هذا النمو الضخم في سعر عملة ريبيل XPR لتضاعف القيمة السوقية لريبيل، لتبلغ الآن 23.3 مليار دولار، بعدما زادت بمعدل 108% في 7 أيام فقط.

وبذلك باتت القيمة السوقية لعملة ريبيل أقرب من أي وقت مضى لتجاوز إيثيريوم، التي تبلغ قيمتها الإجمالية حالياً 24.4 مليار دولار، ولم تزد قيمتها سوى 8.9% فقط خلال الايام السبعة الماضية.

وفي حال تخطي ريبيل قيمة إيثيريوم، ستصبح ثاني أكبر العملات الإلكترونية بالعالم بعد بتكوين، التي لم ترتفع قيمتها في الـ7 أيام الماضية إلا بنسبة 2.5% فقط.

يعد ريبيل نظام تسويات مالية وبورصة لتداول العملة، وشبكة تحويلات، صدرت عام 2012 لتمكين التعاملات المالية العالمية والآمنة واللحظية، بتكلفة منخفضة، أما عملتها فتسمى XPR، ويبلغ حدها الأقصى 100 مليار وحدة، ومن غير المسموح إصدار عملات جديدة فوق هذا الرقم.

ويعود بناء بروتوكول ريبيل إلى شركة أوبنكوين، وتملك شركة البلوكتشين، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، نحو 61% من عملة XPR .

وتعتمد العديد من البنوك العالمية على نظام ريبيل للتسويات المالية، ومنها ستاندرد تشارترد وكريدي أجريكول.

وقفز سعر الريبيل بدعم من تصريحات لأحد مسئولي الشركة بأنها اقتربت من إطلاق منتج جديد من العملة الإلكترونية هو إكس رابيد، والذي سيمكن المصارف من تسريع تعاملاتها عن طريقها، ويوفر نسبة كبيرة من التكلفة.