أول بحرينية تتولى منصبا رفيعا بقطاع النفط.. فمن هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-قررت حكومة مملكة البحرين، تعيين عفاف زين العابدين، في منصب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بالشركة القابضة للنفط والغاز، لتكون بذلك أول سيدة تتولى منصبا قياديا في تاريخ قطاع النفط والغاز البحريني.

وقال بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا"، إن تعيين عفاف زين العابدين، في هذا المنصب، جاء بناء على توجيهات الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البحرين، ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة، لتمكين المرأة البحرينية بكافة المجالات، وخاصة قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، واستناداً لقرار إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتكافؤ الفُرص بالهيئة الوطنية للنفط والغاز.

وبحسب البيان، فقد احتفى الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط بمكتبه بالهيئة الوطنية للنفط والغاز بالسيدة عفاف زين العابدين بمناسبة تعيينها في منصبها الجديد.

ووفقا للبيان، فإن عفاف زين العابدين، حصلت على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة البحرين مع مرتبة الشرف، وهي زميل جمعية المحاسبين القانونيين المُعتمدين في المملكة المتحدة.

ولدى زين العابدين خبرات في مجال الأعمال المصرفية والتمويل والمحاسبة والتدقيق والاستشارات والتدريب؛ حيثُ تقلَّدت العديد من المناصب رفيعة المستوى في بنك آركابيتا، وشركة إيرنست ويونغ، إحدى أهم شركات المهنية في العالم في مجال المحاسبة والتدقيق.

وأكد وزير النفط، أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تولي اهتماماً نوعياً ومتميزاً في تمكين المرأة واستدامة تطورها المهني، وتعزيز قدرتها على الإنجاز والمشاركة الفاعلة في كافة مجالات قطاع النفط والغاز.

من جانبها، عبَّرَتْ عفاف زين العابدين مدير عام الشئون الإدارية والمالية بالشركة القابضة للنفط والغاز عن بالغ سرورها بهذا المنصب الرفيع المستوى، مؤكدةً على مواصلة مسيرة التميُّز في العمل بجدٍ واجتهاد وبروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركة القابضة للنفط والغاز وكذلك قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات في مملكة البحرين.