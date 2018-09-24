عرض استحواذ على "كويت إنرجي" بـ651 مليون دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت شركة يونايدتد إنرجي، المدرجة في بورصة هونغ كونغ، الإثنين، إنها تنوى الاستحواذ على شركة كويت إنرجي مقابل نحو 651 مليون دولار، حسب بيان الإفصاح الذي كشفت عنه.

وستساعد الصفقة شركة يونايتد إنرجي على اقتحام أسواق الشرق الأوسط، من خلال شركة كويت إنرجي التي تعمل في التنقيب عن النفط والغاز بعدد من بلدان المنطقة. ومن المنتظر أن يدعو مجلس إدارة "كويت إنرجي" المساهمين لمناقشة الصفقة، وتعهد مجلس الإدارة بتوصية المساهمين للتصويت لصالح الصفقة، بحسب بيان.

وتأسست يونايتد إنرجي في 1992، ومقرها في هونغ كونغ ولها مكاتب في بكين وباكستان.

أما شركة كويت إنرجي فقد تم تدشينها عام 2005، وهي شركة نفط وغاز مستقلة تعمل في مجال الاستكشاف والتقييم والتطوير وإنتاج الهيدروكربونات، وارتفعت احتياطياتها إلى 580 مليون برميل نفط مكافئ في عام 2017.

وتوسعت الشركة التي تتخذ من الكويت مقراً لها، في قطاع النفط والغاز بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتعمل الآن في جميع أنحاء العراق ومصر واليمن وسلطنة عمان.

وتنتج كويت إنرجي نحو 26.8 ألف برميل نفط مكافئ يوميا، من بينها نحو 15 ألف برميل من مصر فقط.