مايكل كورس يقترب من شراء فرساتشي .. تعرف على قيمة الصفقة؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- اقترب مايكل كورس، صانع حقائب اليد الأمريكي، من الاستحواذ على بيت الموضة الإيطالي، فرساتشي.

وبحسب بلومبرغ، تبلغ قيمة الصفقة 2 مليار دولار، وينتظر أن يتم الإعلان عنها رسمياً الأسبوع الجاري، فيما رفض فيرساتشي التعليق، ولم يرد مايكل كورس أو بلاكستون، التي تملك 20٪ من فيرساتشي، على طلب للتعليق.

ويتطلع مايكل كورس إلى تعزيز مجموعته من متاجر التجزئة الفاخرة ضد منافسيه مثل لويس فويتون صاحب LVMH و Tapestry.

في العام الماضي، اشترى مايكل كورس العلامة التجارية للأحذية الفاخرة جيمي تشو مقابل 1.2 مليار دولار، وتراجعت أسهم مايكل كورس 7% وسط قلق المستثمرين.

وقال نيل ساوندرز، المدير التنفيذي لشركة الاستشارات GlobalData Retail: " شراء فيرساتشي سيمكن مايكل كورس من مواجهة المجموعات المنافسة، إذا تمكن من تطويع الإنتاج ليتواكب مع أذواق المستهلكين حالياً ".

وعادت دار الأزياء فرساتشي ذات الـ 40 خريفاً إلى الربح في عام 2017 بعد أن بلغت إيراداتها حوالي 800 مليون دولار.

وأضاف سوندرز: " بالطبع توسع مجموعة مايكل كورس سيمكنها من تحقيق وفورات في التكاليف المركزية، إلا أننا لا نرى أن إضافة علامة تجارية مثل فيرساتشي ستساعد في تعزيز علامة مايكل كورس".