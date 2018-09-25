البحرين تستقطب استثمارات أجنبية قياسية في 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أعلن مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، عن زيادة الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها المملكة بنسبة 138% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2018، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا".

وقال المجلس في بيانه، "استقطبت البحرين استثمارات أجنبية قياسية في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، وهو ما يشير إلى الاهتمام المتزايد الذي يوليه المستثمرون من مختلف أنحاء العالم بالمملكة باعتبارها البوابة المثلى للدخول إلى الاقتصاد الخليجي الذي يبلغ حجمه 1.5 تريليون دولار".

وبحسب البيان، نمت الاستثمارات التي جذبها المجلس في التسعة شهور الأولى من 2018 بنسبة 138% وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث تم جذب 76 شركة بمجموع استثمارات بلغ حجمها 305 مليون دينار بحريني (810 ملايين دولار)، مقابل استقطاب 71 شركة باستثمارات 276 مليون دينار بحريني (733 مليون دولار) خلال عام 2017.

ويتوقع مجلس التنمية الاقتصادية البحريني، أن تساهم الاستثمارات التي جذبها المجلس في خلق أكثر من 4200 وظيفة في السنوات الثلاث القادمة من بينها 1100 وظيفة نوعية، ستوفر راتب أساسي شهري يتجاوز 1850 دولار.

وأشار البيان، إلى أن نمو الاستثمارات المباشرة، يأتي رغم ما شهدته بيئة الاستثمار العالمية من تحديات تقلص بفعلها مستوى تدفق الاستثمارات المباشرة بمعدل 23% في 2017.

وتمثل الشركات التي تستثمر في البحرين في 2018 مجموعة متنوعة من القطاعات شملت 31 شركة في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية و15 شركة في السياحة والعقارات، والتعليم والرعاية الصحية إلى جانب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية.

من جانبه، قال خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، "شهدنا اهتماما ملحوظا من المستثمرين الأجانب بالبحرين وأسواق الخليج العربي، ونسعى إلى ترجمة هذه الإمكانيات والفرص المتاحة للمنطقة إلى استثمارات ملموسة ووظائف نوعية في السوق المحلي".

وأضاف الرميحي :"نتطلع إلى تفعيل مبادرات جديدة لتسريع نمو الاستثمارات المباشرة، ويجري العمل على طرح عدد من مبادرات الإصلاح التنظيمي لبيئة الأعمال في الأشهر المقبلة التي من شأنها أن تعزز بيئة الأعمال وتنافسية البحرين على المستوى الدولي".