واردات الأردن النفطية تقفز 41% في 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، الثلاثاء، أن قيمة واردات البلاد من النفط الخام ومشتقاته قفزت إلى نحو 1.7 مليار دينار (2.4 مليار دولار) خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، بنسبة زيادة 41.2%، على نفس الفترة من 2017، التي بلغت خلالها قيمة واردات الوقود 1.228 مليار دينار (1.7 مليار دولار).

وقال التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات الأردنية حول التجارة الخارجية إن قيمة الصادرات الكلية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018 بلغت نحو 3.1 مليار دينار، بارتفاع نسبته 4.6%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، فيما بلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال الفترة 2.583 مليار دينار، بارتفاع 4% على الفترة المقابلة من 2017.

وبخصوص الواردات، أوضح التقرير أن قيمتها بلغت 8.237 مليار دينار، خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، بانخفاض 0.9%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.

وبحسب الإحصاءات، بلغ العجز في الميزان التجاري (الفارق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات) نحو 5.136 مليار دينار، بتراجع 3.9% عن أول سبعة أشهر من عام 2017.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأهم السلع المصدرة، خلال عام 2018، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها بنسبة 15.8% والبوتاس الخام بنسبة 18.1% والأسمدة بنسبة 27%، فيما انخفضت قيمة صادرات محضرات الصيدلة بنسبة 1.9%، والفوسفات الخام بنسبة 8.6%.

أما بالنسبة للتركيب السلعي للواردات، فقد ارتفعت قيمة واردات النفط الخام ومشتقاته بنسبة 41.2% والحديد ومصنوعاته بنسبة 26.1% واللدائن ومصنوعاتها بنسبة 5.7%، فيما انخفضت قيمة واردات الآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 26.8% والعربات والدراجات وأجزائها بنسبة 29.9% والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 6.4%