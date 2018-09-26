البحرين تتصدر عربياً في مؤشر الحرية الاقتصادية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وضع مؤشر الحرية الاقتصادية، الصادر عن معهد فريزر الكندي، البحرين في صدارة الدول العربية من حيث الحرية الاقتصادية، وفقًا لتقرير صدر الأربعاء عن المعهد، حصلت CNN على نسخة منه.

وقفزت البحرين 18 مركزًا على مؤشر معهد فريزر للحرية الاقتصادية، لتأتي في المرتبة الـ30 عالميًا، من بين 162 دولة يتابعها المعهد على مستوى العالم.

وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني عربيًا، من حيث الحرية الاقتصادية، وفي المرتبة الـ37 عالميا، وحلت دولة قطر في المركز الثالث عربيا، وبعد الإمارات مباشرة في الترتيب العالمي، عند المرتبة 38 على مستوى العالم.

ورغم تقدم سلطنة عمان 6 مراكز في الترتيب العالمي للحرية الاقتصادية، لتحل في المركز 89، إلا أنها حلت في المركز السادس عربياً، بعد مزاحمة من الكويت التي تلتها في التريب العالمي محرزة المرتبة الـ90 دولياً والسابعة عربياً.

واستطاعت المملكة العربية السعودية، التقدم 18 مركزًا على مؤشر معهد فريزر للحرية الاقتصادية، لتأتي في المركز الثامن عربيا، والمرتبة الـ103 على المستوى العالمي.

يصدر معهد "فريزر" الكندي، تقريرا يراقب وضع الحرية الاقتصادية بين 162 دولة على مستوى العالم، وجاءت هونج كونج في المرتبة الأولى عالميًا، تلتها سنغافورة في المركز الثاني.

وجاءت فينزويلا في المركز الأخير عالميا بعد أن تراجعت ثلاثة مراكز، وسبقتها ليبيا بمركز واحد لتصبح في المرتبة الأخيرة عربيا، وقبل الأخيرة عالميًا.

ويعتمد ترتيب مؤشر الحرية الاقتصادية الدولي، على عدة عوامل أهمها حجم الإنفاق الحكومي، وحرية التجارة وتبادل الأموال وقوانين الاستثمار في البلاد.