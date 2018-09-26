هل تعلم ما هو أسلوب التواصل المفضل لدى أصحاب العمل بالمنطقة؟

نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رغم التطور الكبير الذي شهده عالم الأعمال والتوظيف في السنوات القليلة الماضية، إلا أن بعض القواعد والأساليب لا تزال كما هي، ويصعب تغييرها كونها عاملاً أساسياً للحفاظ على أهم جوانب العلاقات التي تُبنى بين المهنيين بشكل عام، والباحثين عن وظائف وأصحاب العمل بشكلٍ خاص. جميعنا يسمع بقواعد التواصل أو ما يُسمى بـ "إتيكيت التواصل" التي تساعدك في التواصل بكل رقي واحترام مع كافة أصحاب العمل الذين تتعرف عليهم خلال عملية بحثك عن عمل وحياتك المهنية.

فيما يلي نقدم لكم لائحة بأهم قواعد التواصل مع أصحاب العمل لتشجيعك على ترك انطباع متميز وبناء علاقات متينة مع كافة أصحاب العمل الذين تقابلهم في مسيرتك المهنية:

ابدأ بطريقة صحيحة

من المهم جداً أن تبدأ علاقتك بأصحاب العمل بالطريقة الصحيحة من دون ارتكاب أية أخطاء قد تؤدي الى إضعاف مكانتك أو نظرتهم اليك. فإن كان صاحب العمل يتواصل معك عبر الرسائل الإلكترونية أو عبر الهاتف، عليك أن تتواصل معه بكل احترام وودّ. إذا قمت بالتواصل الأوّل عبر رسالة إلكترونية استخدم النموذج التالي:

"السيد (س) المحترم،

تحية طيبة وبعد،

يسرني التواصل معك

....

مع أطيب التحيات."

أما إذا تم التواصل عبر الهاتف فننصحك بالحفاظ على نبرة إيجابية وودودة طوال فترة المكالمة واللجوء الى مكان هادئ كي تتمكن من التحدث بوضوح. وإن كنت أنت المتصل، عرّف عن نفسك وتحدث عن اهتمامك بالوظيفة المُعلن عنها وتأكد من أنك حاصل على كافة المعلومات اللازمة. أما إذا كان صاحب العمل هو المُتصل، فعليك أن تشكره على اتصاله ووقته واطلب منه بلطف أن يشاركك تعليقه على الطلب الذي أرسلته.

اكتب رسالة تعريفية متميزة

حين تبدأ رحلة البحث عن وظائف على شبكة الانترنت، عليك التنبّه الى أهميّة إرفاق رسالة تعريفية مع طلبك، فهي تعكس اهتمامك بالوظيفة الشاغرة وبالانضمام الى الشركة التي تتقدم للعمل لديها. كما أنها بمثابة لمحة عامة عن مسيرتك المهنية ومهاراتك والانجازات التي تمكنت من تحقيقها طوال مسيرتك المهنية، وأهدافك المهنية المستقبلية. جميع هذه العوامل المذكورة تمكّن صاحب العمل من التعرف عليك أكثر وعما ستقوم بتقدميه إذا انضممت الى فريق عمله.

اصغِ جيداً

قد يُحدد لك صاحب العمل موعداً للقائك والتعرّف اليك شخصياً، لذا كن جاهزاً لترك انطباع متميز وإثارة اهتمامه. احرص على ارتداء الملابس الأنيقة والمناسبة لمقابلة عمل وابدأ بالتعبير عن سرورك بالتعرف الى صاحب العمل. وما إن يبدأ صاحب العمل بالكلام، احرص على الإصغاء جيداً الى ما يقوله واستمع الى كافة ملاحظاته أو تعليقاته، ولا تقاطعه ابداً بل انتظر الى حين انتهائه وعبّر له عن رأيك حول الموضوع.

كن ايجابياً

مهما كان مسار مقابلة العمل وحتى لو لم تكن مقتنعاً بما يقوله صاحب العمل، حاول قدر الإمكان الحفاظ على إيجابيك وتجنب التعبير عن أي أمور أو أفكار سلبية قد تراودك. لا تتحدث بطريقة سلبية عن أي أمور حدثت خلال مسيرتك المهنية أو عملك السابق. فالتحدث بالسوء عن شركةٍ ما أو عن صاحب عمل سابق قد يكلّفك فرصة الفوز بالوظيفة. ومهما كانت حاجتك للحصول على وظيفة ملحّة، لا تُظهر ذلك لصاحب العمل مهما حصل، بل حافظ على هدوئك ورصانتك ولا تحاول أن تستميل عواطف الشفقة.