الصندوق السيادي السعودي يطلق مشروعا سياحيا جديدا.. ما اسمه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن إقامة مشروع سياحي جديد على ساحل البحر الأحمر يحمل اسم "أمالا".

وقال الصندوق السيادي السعودي في بيان على موقعه الإلكتروني، الأربعاء، إن المشروع الجديد "يرمي لإرساء مفهوم جديد كلياً للسياحة الفاخرة المتركزة حول النقاهة والصحة والعلاج"، فيما توصف منطقة المشروع بأنها "ريفيرا الشرق الأوسط" لـ"كونها امتدادا طبيعيا لمناخ البحر المتوسط المعتدل".

وسيتكفل صندوق الاستثمارات العامة بالتمويل الأولي للمشروع وتطويره، لـ"يصبح وجهة سياحية متميزة ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية" شمال غربي المملكة، حسب البيان.

وتوقع الصندوق أن يبدأ العمل بمشروع " أمالا" في الربع الأول من العام المقبل 2019، على أن يجري افتتاح مرحلته الأولى نهاية عام 2020 والانتهاء منه بالكامل بحلول عام 2028.

ويمثل "أمالا" بجانب "نيوم" - حسب البيان- "جزءا من محفظة المشاريع السعودية العملاقة التي تسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات وتطوير منظومة جديدة للسياحة بالمملكة، وتعظيم دورها في دعم التنوع الاقتصادي وتوفير فرص عمل مرتفة القيمة".

وقال نيكولاس نيبلز، خبير الضيافة الفاخرة والتطوير، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي للمشروع الجديد، إن "(أمالا) سيعيد صياغة المفهوم الحالي لتجربة السياحة الفاخرة خاصة للنقاهة والعلاج والاستجمام، كما سيواكب الغرض الحصري لمتطلبات النقاهة بكافة أشكالها، كالعروض الفنية والثافية والرياضية".

وقال الصندوق إن "المشروع الجديد يأتي كمحرك رئيسي لدفع عجلة التنويع الاقتصادي بالمملكة وخلق فرص استثمارية للقطاع الخاص وجذب استثمارات أجنبية مباشرة تسهم في تطوير السياحة بالمملكة".