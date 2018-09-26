أمريكا ترفع أسعار الفائدة.. و3 دولة خليجية تتخذ قرارها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قررت السعودية والإمارات والبحرين، مساء الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، وذلك بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الأمريكي "البنك المركزي" رفع سعر الفائدة بنفس المقدار، بينما أعلنت الكويت عن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يقوم مجلس الاحتياطي الأمريكي برفع سعر الفائدة، خلال العام الحالي.

ويعد القرار، الذي كان متوقعًا، علامة على زيادة الثقة في الاقتصاد الأمريكي، وانخفاض معدلات البطالة، وقوة النمو الاقتصادي، واستقرار معدلات التضخم نسبيًا.

واتفق صناع السياسة النقدية تحت رئاسة جيروم باول بالإجماع على رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية للمساعدة على تحديد أسعار الرهن العقاري وبطاقات الائتمان وغيرها من الاقتراض الاستهلاكي واستقرار الأسعار.

وقال بيان مجلس الاحتياطي الأمريكي، اليوم الأربعاء: "المكاسب في الوظائف كانت قوية في المتوسط في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضًا، ولقد نما الإنفاق الأسري والاستثمار الثابت للأعمال التجارية بقوة".

وفي يونيو/ حزيران الماضي، رفعت البنوك المركزية في دول الخليج باستثناء الكويت أسعار الفائدة، عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة.

ويتوقع مصرفيون رفع أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الرابعة في ديسمبر/ كانون الأول، مع وجود أغلبية الآن لصالح مثل هذه الخطوة، ففي يونيو/ حزيران الماضي، انقسم صانعو السياسة حول ما إذا كان على الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام أم ثلاث.