قطر توافق السعودية والإمارات في هذا القرار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قرر مصرف قطر المركزي، الخميس، رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس لتصبح 2.25%، مقتفيا أثر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي رفع الفائدة بنفس المقدار، الأربعاء.

وتتوافق الخطوة القطرية، مع الإجراءات التي اتخذتها كل من السعودية والإمارات والبحرين، الأربعاء، حيث قررت البنوك المركزية في الدول الثلاث رفع أسعار الفائدة 0.25%، فيما أعلنت الكويت عن الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 3% دون تغيير.

ويأتي قرار رفع أسعار الفائدة في دول الخليج، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الأمريكي "البنك المركزي" بزيادة سعر الفائدة بنفس المقدار.

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يقوم مجلس الاحتياطي الأمريكي برفع سعر الفائدة، خلال العام الحالي.

وقال بيان مجلس الاحتياطي الأمريكي، الأربعاء: "المكاسب في الوظائف كانت قوية في المتوسط في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضًا، ولقد نما الإنفاق الأسري والاستثمار الثابت للأعمال التجارية بقوة".

وفي يونيو/ حزيران الماضي، رفعت البنوك المركزية في دول الخليج باستثناء الكويت أسعار الفائدة، عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة.

ويتوقع مصرفيون رفع أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الرابعة في ديسمبر/ كانون الأول، مع وجود أغلبية الآن لصالح مثل هذه الخطوة، ففي يونيو/ حزيران الماضي، انقسم صانعو السياسة حول ما إذا كان على الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام أم ثلاث.