6 آلاف سعودي يتحولون من "الضمان الاجتماعي" إلى ملاك مشاريع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –تمكن 6 آلاف مواطن سعودي، ممن يستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي، من الاستغناء عن قيمة المعاش الشهري الذي يحصلون عليه من برنامج الضمان الاجتماعي، والتحول إلى مستثمرين وملاك مشاريع في سوق العمل، خلال العام الجاري 2018.

قالت وزارة العمل السعودية، الخميس، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن أكثر من 6 آلاف سعودي ممن يستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي تمكنوا خلال العام الحالي، من الالتحاق بسوق العمل، وأصبحوا مستثمرين وأصحاب مشاريع إنتاجية، مستغنين بذلك عن المعاش الضماني الشهري.

وتقدم منظومة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، مجموعة من المحفزات التي تساعد مستفيدي الضمان الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة على الاستثمار في سوق العمل وامتلاك مشاريع خاصة.

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي، إن الوزارة ماضية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لها ضمن برنامج التحول الوطني، والذي يهدف إلى تمكين المواطنين من منظومة الخدمات الاجتماعية، لافتا إلى أن منظومة العمل تقدم مجموعة من المحفزات التي تمكن المستفيدين من بدء مشاريعهم الخاصة.

وأشار الدكتور الشافي إلى أن وكالة الضمان الاجتماعي تهدف الى إيجاد علاقات تكاملية بين منظومة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات الأخرى المهتمة بما يعود على تطوير مستوى الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ونقلهم إلى التنموية وتحويلهم إلى طاقات منتجة وفاعلة، انطلاقا من رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن وكالة الضمان في الوزارة قامت بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بعقد العديد من الاجتماعات وورش العمل التي تستهدف تمكين فئات الضمان في سوق العمل.

ويقدم بنك التنمية الاجتماعية السعودي، قروضًا ميسرة للمستفيدين تصل إلى 300 ألف ريال، "80 ألف دولار"، إضافة إلى التدريب والتأهيل والمتابعة الفنية طوال حياة المشروع، كما يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) حزمة أخرى للمستفيدين من الضمان للبدء بمشاريعهم الخاصة.

وبرنامج معاش الضمان الاجتماعي، وهو عبارة عن مبلغ مالي يدفع شهريًا لفئات محددة، ويمول من أموال الزكاة، ويقتصر الانتفاع من هذا البرنامج على السعوديين المقيمين في المملكة إقامة دائمة ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة في نظام الضمان الاجتماعي.