68 مبادرة سعودية لتوظيف المواطنين بالقطاع الخاص

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- أعلنت منظومة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، الأحد، عن إطلاق 68 مبادرة، تسهم في تحفيز القطاع الخاص للتوسع في توظيف المواطنين السعوديين، ورفع معدلات مشاركة القوى البشرية الوطنية في سوق العمل.

وحسب وزارة العمل السعودية، فإن المبادرات الجديدة تستهدف الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكبرى والعملاقة.

وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إن هذه المبادرات تدعم القطاع الخاص وتشجّعه على النمو، وضخ مزيد من فرص التوظيف المستدامة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن في كل مناطق المملكة، كما تسهم في دعم ريادة الأعمال، ورفع مستوى التنافسية في سوق العمل.

وأوضح الوزير أن هذه المبادرات، جاءت نتيجة ورش عمل مع قطاعات الأعمال ولقاءات مع اللجان المختصة والمهتمين والمختصين، والجهات الحكومية المعنية، والمشاركات المجتمعية.

وبحسب الخطة الزمنية، فإن إطلاق المرحلة الأولى من المبادرات سيتم تباعًا على مدى 3 أشهر، وسيتبعها مراحل أخرى من البرامج والمبادرات.

وتهدف المبادرات الموجهة منها للأفراد إلى سهولة التوظيف، وزيادة الفرص التدريبية، وتحسين الخدمات وبيئة عمل العاملين، ونشر الثقافة العمالية، وإشراك العاملين في اتخاذ القرارات.

أما المبادرات الموجهة للمنشآت، فتهدف إلى سهولة ممارسة الأعمال، وتحسين الخدمات، وتسريع الإجراءات، وتفعيل التواصل مع وزارة العمل.

وتتضمن الخطة عددًا من المبادرات الموجهة للأفراد من الجنسين سواءً أكانوا عاملين أم باحثين عن عمل، منها برامج دعم توظيف المواطنين والمواطنات، ودعم مكاتب توظيف خريجي الجامعات المهن التخصصية، وتحويل فروع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، إلى مراكز تأهيل وتوظيف.

وتسعى هذه المبادرات إلى دعم التوطين في قطاعات الاتصالات والصحة والعقار والمقاولات والمطاعم والمقاهي، وتوطين التزويد الحكومي، والتوسع في برامج نقل المرأة العاملة ودعم حضانة أطفال المرأة العاملة، ورفع أعداد المستهدفين في برامج التدريب على رأس العمل (تمهير) والعمل الحر، والعمل عن بعد، وإطلاق بوابة العمل المطورة، وملاءمة، وكوادر، وخبرة، وتطوير اللجان العمالية.