محمد بن راشد: ميزانية الإمارات بلا عجز.. ومعظمها لرخاء المواطن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، الأحد، الميزانية الاتحادية للأعوام الثلاثة المقبلة، بقيمة إجمالية 180 مليار درهم (49 مليار دولار)، وبدون عجز، على أن يخصص منها 60.3 مليار درهم، للعام المقبل 2019، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وفي تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "ترأست اليوم اجتماعًا لمجلس الوزراء اعتمدنا خلاله 180 مليار درهم ميزانية الاتحاد خلال الثلاثة أعوام القادمة، 59% من ميزانيتنا للتعليم وتنمية المجتمع، موازنتنا بلا عجز، وميزانية العام القادم ستكون الأكبر في تاريخ الاتحاد".

وأكد الشيخ محمد خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن الميزانية الاتحادية بكل خططها وبرامجها تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات وصولا لرؤية الإمارات 2021 وأهداف مئوية الإمارات 2071 وذلك خلال اعتماده للميزانية الاتحادية للأعوام 2019-2021.

وقال الشيخ محمد بن راشد: " المواطن على رأس أولوياتنا، وخصصنا الجزء الأكبر من الميزانية لضمان رخائه، وصحته، وتعليمه، وأمنه".

وأضاف: "لدينا مهام مستجدة، ولدينا رؤية متجددة، ولدى الشعب تطلعات مستقبلية، ولا عذر اليوم للوزراء والمدراء في تنفيذ استراتيجياتهم لتحقيق رؤية الإمارات 2021 ".

وتم اعتماد ميزانية عام 2019 بقيمة 60.3 مليار درهم، (16.4 مليار دولار)، موزعة على القطاعات المختلفة، حيث حظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكثر، فقد تم تخصيص 42.3% من ميزانية العام المقبل لبرامج التنمية المجتمعية، و17% للارتقاء بمنظومة التعليم، و7.3% لتطوير قطاع الصحة وتقديم أفضل الخدمات الطبية.