السعودية وقطر تكشفان عن تراجع تحويلات العمالة الأجنبية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-أظهرت بيانات رسمية، الإثنين، تراجع تحويلات العمالة الأجنبية في قطر، على أساس سنوي، بنسبة 22% خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما تراجعت التحويلات من السعودية خلال الفترة نفسها بنسبة 3.4%.

وكشفت بيانات مصرف قطر المركزي، أن تحويلات الوافدين خلال الربع الثاني من 2018، انخفضت إلى 10.86 مليارات ريال (3 مليارات دولار) في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/ حزيران 2018.

وبلغت تحويلات العمالة الأجنبية في قطر 13.9 مليار ريال (3.8 مليارات دولار) بالفترة المماثلة من 2017.

وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، سجلت قيمة تحويلات العمالة الأجنبية في السعودية، 32.1 مليار ريال (8.5 مليار دولار) خلال الربع الثاني من عام 2018، متراجعة بنسبة 3.4% عن الربع الثاني من عام 2017، والتي سحلت خلاله 33.2 مليار ريال.

وبدأت السعودية تطبيق برامج لتوطين الوظائف، بما في ذلك قطاعات كاملة كانت تسيطر عليها العمالة الوافدة بهدف تقليص نسب البطالة وتوفير فرص عمل للشباب السعودي.

ويبلغ عدد الأجانب في المملكة العربية السعودية نحو 12.6 مليون وافد، يشكلون 37.7% من إجمالي عدد سكان المملكة، وفقا لاحصاءات الهيئة العامة للإحصاء بنهاية التصف الثاني من عام 2018.

وفي قطر يزيد عدد الوافدين في قطر عن 2.1 مليون نسمة، يمثلون 88% من التركيبة السكنية في البلاد، معظمهم من جنسيات آسيوية.