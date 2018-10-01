صفقة تجارية جديدة تجمع أمريكا وكندا والمكسيك

(CNN)-- وافقت كندا في وقت متأخر من يوم الأحد على توقيع اتفاقية تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والمكسيك، لتحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، بعد مرور أكثر من عام على المفاوضات المتعثرة.

وقبل ساعات من الموعد النهائي في منتصف الليل، اتفقت الحكومتان الأمريكية والكندية على صفقة تسمح لمزارعي الولايات المتحدة بالدخول إلى سوق الألبان في كندا ومعالجة المخاوف المتعلقة بتعريفات السيارات الأمريكية المحتملة، حسبما قال مسؤولون من البلدين.

والصفقة الجديدة تحمل اسم: اتفاقية الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لفتايزر ووزيرة الشؤون الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في بيان مشترك: "هذا سيعزز الطبقة المتوسطة ويخلق وظائف جيدة ومدفوعة جيدا وفرصا جديدة لنحو نصف مليار شخص بأمريكا الشمالية".

وأمضى المفاوضون من البلدان الثلاثة جميع عطلة نهاية الأسبوع في العمل عبر الهاتف، على أمل الحفاظ على صفقة قارب عمرها على 25 عاما.

وتعتبر كندا والمكسيك الشريكين التجاريين الثاني والثالث للولايات المتحدة بعد الصين. وقد يؤدي الاتفاق الذي ترك أحدهما إلى حدوث فوضى للشركات التي تعتمد على الواردات. وقالت غرفة التجارة الأمريكية إنه "من غير المقبول تهميش كندا، أكبر سوق تصدير في العالم"، فيما تشكل المركبات والآلات والمنتجات الزراعية الكثير من السلع المتداولة بين الدول.