دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نقلت وكالة الأنباء السعودية تصريح مصدر مسؤول في صندوق الاستثمارات العامة- لم تفصح عن هويته- قوله إن "التقرير الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال (الأمريكية) بعنوان (المملكة العربية السعودية تعلق العمل على مشروع الطاقة الشمسية التابع لمجموعة سوفت بنك والبالغ قيمته 200 مليار دولار) يعد غير صحيحاً".

وأوضح صندوق الاستثمارات العامة السعودي أنه "في إطار الرد على ادعاءات تضمنتها تقارير صحفية صدرت مؤخراً، أنه لا زال يواصل العمل مع صندوق رؤية سوفت بنك وغيره من المؤسسات على عدد من المشاريع الكبرى واسعة النطاق التي تفوق استثماراتها مليارات الدولارات والمتعلقة بمجال الطاقة الشمسية، التي سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الإثنين.

وأشار الصندوق إلى "البيان الرسمي الذي أصدره في شهر مارس/ آذار 2018، والمتضمن أن هذه الصفقات تشتمل على العديد من المشاريع في قطاع توليد الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى خطط مشتركة لتصنيع الألواح الشمسية وتطويرها في المملكة العربية السعودية على نطاق واسع".

وتشتمل هذه الخطط على "برامج أبحاث وتطوير وتدريب للكفاءات والكوادر المتخصصة في هذا القطاع، ولا زالت هذه الخطط الرامية إلى إنشاء مشروع رائد في قطاع الطاقة الشمسية ماضية في مسارها الصحيح، بما يتماشى مع الجداول الزمنية المتوقعة لمشاريع بهذا الحجم والطموح"، حسب وكالة الأنباء السعودية.

واختتمت وكالة الأنباء السعودية سطورها بالإشارة إلى أنه "بالتزامن مع هذه الجهود، تمضي المملكة العربية السعودية قدماً في تنفيذ استراتيجيتها الشاملة للطاقة المتجددة، وذلك في ظل سعي المملكة لتصبح الرائدة في مجال توفير الطاقة المتجددة، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030"، مضيفة: "تنفذ وزارة الطاقة والصناعة الثروة المعدنية (السعودية) برنامجاً بالتنسيق مع الأطراف المعنية في المملكة من أجل تحقيق تحول شامل في قطاع الطاقة، بشكل يجعله أكثر تنافسية وكفاءة واستدامة ، مدعوماً بمساهمة قوية وحيوية من القطاع الخاص".