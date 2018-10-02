منحة مالية من الملك سلمان إلى اليمن.. ما قيمتها؟

نشر الثلاثاء ، 02 أكتوبر / تشرين الأول 2018

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الثلاثاء، أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تقديم منحة مالية إلى اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه "استمراراً لنهج المملكة العربية السعودية الدائم في الوقوف مع الشعب اليمني الشقيق والحكومة اليمنية، وانطلاقاً من اهتمامها في تحقيق الاستقرار للاقتصاد اليمني وتعزيز قيمة العملة اليمنية، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتقديم مبلغ مائتي مليون دولار أمريكي منحة للبنك المركزي اليمني دعماً لمركزه المالي".

وتابعت: ستساهم هذه المنحةبالإضافة إلى ما سبق إيداعه في البنك المركزي اليمني بما مجموعه ثلاثة مليارات دولار أمريكي في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الشعب اليمني الشقيق".

واختتمت بالإشارة إلى تأكيد السعودية "استمرار دعمها للحكومة اليمنية لاستعادة أمن واستقرار اليمن، وتمكينها من القيام بواجباتها مما سيعود بالنفع بمشيئة الله على المواطن اليمني"، حسب وكالة الأنباء السعودية.