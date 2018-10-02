تركيا تعقتل متهمين بتحويل أموال مشبوهة لإيرانيين في أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أصدرت النيابة العامة التركية، الثلاثاء، مذكرة توقيف بحق 417 شخصا، تتهم السلطات التركية بتحويل أموال مشبوهة لحسابات معظمها عائدة لإيرانيين مقيمين في الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول".

ونقلت "الأناضول"، عن مصادر أمنية، أن إجمالي المبالغ التي تم تحويلها بعملات أجنبية إلى 28.9 ألف حساب مصرفي، تبلغ نحو 2.5 مليار ليرة تركية (حوالي 400 مليون دولار) منذ مطلع العام الماضي، وفق ما وثقته شعبة مكافحة جرائم الأموال بمديرية الأمن، وهيئة التحقيق في الجرائم المالية.

ويأتي قرار التوقيف في إطار تحقيق أطلقته نيابة إسطنبول بحق الأشخاص الذين يستهدفون الأمن المالي والاقتصادي للدولة، بتهم "تشكيل منظمة لارتكاب جرائم" ومخالفة قانوني "مكافحة غسيل الأموال" و"مكافحة تمويل الإرهاب".

وأظهرت التحقيقات أن هؤلاء الأشخاص قاموا بالتربح من خلال أخذ ما يسمى "عمولة" على تلك التحويلات التي جرت من صرافات آلية وفروع مصارف مختلفة، وذهبت إلى حسابات عائدة في معظمها لإيرانيين مقيمين في الولايات المتحدة.

ونفذت فرق الأمن، الثلاثاء، حملات لإلقاء القبض على المطلوبين في 40 ولاية، وتم توقيف 216 مشتبها حتى صباح اليوم.