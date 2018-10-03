مشاريع بمليارات الدولارات في "سيتي سكيب" دبي.. هذه أبرزها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مطورون عقاريون، الأربعاء، عن مشروعات بمليارات الدولارات، خلال مشاركتهم في معرض "سيتي سكيب جلوبال 2018" العقاري، والمقام حاليًا في إمارة دبي، ويستمر حتى غدٍ الخميس 4 أكتوبر/تشرين الثاني.

ومن بين 300 شركة، مشاركة في معرض سيتي سكيب جلوبال دبي، بلغت القيمة الإجمالية لمشاريع 5 مطورين فقط، أكثر من 38.7 مليار درهم (10.5 مليار دولار).

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فمن المتوقع أن تزيد هذه القيمة بنسبة كبيرة مع الإعلان عن القيمة المتوقعة للمشاريع الأخرى الحاضرة في المعرض.

وتضمنت المشاريع الكبرى التي تم الإعلان عنها، اليوم، مشروعًا جديدًا لشركة نخيل، يحمل اسم "أبراج التنين"، وهو عبارة عن برجين يتضمنان وحدات سكنية، وتبلغ قيمته الإجمالية 713 مليون درهم.

وعرضت شركة الدار العقارية مشروع الغدير، الذي يضم 14 ألف وحدة وبقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات درهم، فيما أعلنت "الدار”، في اليوم الافتتاحي من سيتي سكيب جلوبال، عن مشروعها مركز الأعمال المصمم من شركة زها حديد للتصميم،

ويعتبر العنصر المحوري في مشروع الجادة البالغ بتكلفة 24 مليار درهم.

وبلغت القمية الإجمالية لمشاريع شركة بن غاطي العقارية، بما فيها أحدث مشاريعها المعلن عنها، مساكن بن غاطي ميلينيوم 1.5 مليار درهم.

وكشفت شركة الاتحاد العقارية، عن إطلاق مشروع افنيو دستركت، بقيمة إجمالية تبلغ 2.5 مليار درهم، يوفر أكثر من 300 وحدة سكنية.