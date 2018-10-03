دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توقع تقرير أصدره مركز كابيتال ايكونوميكس للأبحاث الاقتصادية، أن تجني دول الخليج 200 مليار دولار إيرادات إضافية بنهاية العام الحالي 2018، مقارنة بعام 2017، في حالة استمرار أسعار النفط فوق مستوى 85 دولار للبرميل.

أضاف التقرير أن الـ 200 دولار الإضافية تمثل نحو 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، كما ستحقق كل من السعودية والإمارات والكويت وقطر فوائض بنسبة 10% في حسابها الجاري.

إلا أن التقرير استبعد بقاء الأسعار على مستوياتها الحالية، وتوقع تراجع الطلب العالمي بصورة أكبر من انخفاض الإنتاج، بسبب العقوبات على إيران أو غيرها من الضغوط التي تواجه عدد من المنتجين الرئيسيين، ليصل متوسط السعر العام القادم إلى 60 دولار للبرميل.

وتخطت أسعار النفط حاجز الـ80 دولار وسط مخاوف من عجز محتمل مع اقتراب سريان العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني، وهو ما قد لا تستطيع دول الخليج تغطيته، فيما تمسكت منظمة أوبك وشركائها بسياسة خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا، رغم الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية لخفض الأسعار.

ورأى أن حكومات الخليج قد تستخدم الفوائض في تخفيف الضغوط على المواطنين، بتخفيف سياستها المالية، واعتبر الكويت والإمارات وقطر في وضع أفضل لتخفيف السياسة المالية، بينما مازالت البحرين وعمان بحاجة إلى التشديد، فيما تقف السعودية في مكان ما في الوسط إذ يمكنها تخفيف السياسة ولكن بنطاق محدود.

في المقابل وفي أجزاء أخرى من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل مصر والمغرب وتونس ولبنان والأردن فإن ارتفاع أسعار النفط لن تكون موضع ترحيب، لاعتمادها على استيراد النفط.