7 شركات تتنافس على عقد تشغيل وإدارة "حساب المواطن" بالسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، الأربعاء، عن أسماء الشركات والمؤسسات التي تأهلت للمنافسة على عقد مشروعي تشغيل وإدارة برنامج "حساب المواطن"، وتفعیل مرکز الاتصال الخاص للبرنامج.

يأتي ذلك، بعد أن قررت الوزارة إسناد عملية تشغیل وإدارة برنامج حساب المواطن إلى القطاع الخاص، ودعت لمناقصة عامة لإختيار مشغل واحد للبرنامج.

وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني، إن 7 شركات اجتازت شروط التأهل للمنافسة على مشر وع تشغیل وإدارة برنامج حساب المواطن، فيما تم استبعاد شركتين.

وتضمنت الشركات المتأهلة للمنافسة على المشروع، شركة العلم لأمن المعلومات، وشركة الاتصالات السعودية، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، وشركة تكامل لخدمة الأعمال القابضة، وشركة تمكين للتقنيات وشركة رواد الإسناد، ومعهد التنمية والخدمات الاستشارية بجامعة الأميرة نورة.

أما الشركات التي تم استبعادها، فهي الشركة السعودية لحماية البيئة، وشركة ماكسيموس الخليج، دون أن تذكر الوزارة أسباب الاستبعاد.

وفيما يتعلق بالشركات التي تأهلت للمنافسة على مشروع تفعیل مرکز الاتصال لحساب مواطن، فقد بلغت 8 شركات.

ویھدف المشروع إلى التأكد من استحقاق المستفید من حساب المواطن، وحساب القیمة المستحقة من خلال التكامل مع مصادر بیانات متعددة، وتوفیر الوقت اللازم للتحقق من التأھیل والاستحقاق من خلال معالجة جمیع الطلبات الواردة.

وبرنامج حساب المواطن هو برنامج وطني لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع.

ويستهدف برنامج حساب المواطن إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل عادل للفئات المستحقة المختلفة، حيث سيتم توفير الدعم كبدل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين.