دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "محق بعض الشيء" في تقييمه لأسعار النفط.

ويطالب ترامب منظمة أوبك وكبار منتجي النفط الخليجيين بالعمل على زيادة الإنتاج لخفض الأسعار، فيما تمسكت "أوبك" في اجتماعها الأخير مع شركائها، بالجزائر، باتفاق خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يومياً، لمواجهة تخمة المعروض.

وأضاف بوتين، في تصريحات أدلى بها خلال اليوم الأول من منتدى أسبوع الطاقة الروسي في موسكو، الأربعاء، أن الشركات الروسية قد يناسبها سعرا يتراوح بين 65 و75 دولارا للبرميل، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وتخطت أسعار النفط اليووم حاجز 86 دولار للبرميل، الأربعاء، لتتجاوز بذلك أعلى مستوياتها في 4 سنوات، وسط مخاوف من تراجع المعروض بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، موعد سريان العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية.

كانت أوبك وشركاؤها، ومن ضمنهم روسيا، قد أصروا في اجتماع الجزائر الشهر الماضي، على استمرار اتفاق خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا، لمواجهة ما سموه بتخمة المعروض.

وفيما يحذر مسؤولون إيرانيون من تأثير حظر صادرات طهران النفطية وأنها ستتسبب في أزمة بالمعروض العالمي وسترفع الأسعار بشكل أكبر في الأسواق، استبعد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أي احتمال لوقوع أزمة نفط عالمية جديدة بسبب موقف إيران، وأن تتكرر أزمة عام 1973.

وقال نوفاك في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الأربعاء: "بالإضافة إلى ذلك، هناك آليات لموازنة العرض والطلب، ربما يستغرق هذا بعض الوقت، لكن الوضع الآن أكثر استقرارا".

وأوضح نوفاك أنه يتم إنتاج 100 مليون برميل من النفط يومياً في العالم، وبسبب إيران، قد يخسر السوق 2.7 مليون برميل يومياً، وهذا هو الحجم الحالي للإنتاج في هذا البلد.