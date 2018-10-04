سيدة تقود ثالث أكبر بنك سعودي قيمته 17 مليار دولار.. فمن هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أعلن البنك السعودية البريطاني "ساب"، الخميس، عن توقيع اتفاقية اندماج ملزمة مع البنك الأول، يتم بموجبها المضي قدما في اتخاذ خطوات تنفيذ صفقة الاندماج بين البنكين، وفقا لبيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول".

وسينتج عن صفقة الاندماج، كيان مصرفي تقدر قيمته السوقية بحوالي 64.6 مليار ريال (17.2 مليار دولار)، ليصبح بذلك ثالث أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية، وقد اتفق طرفا الصفقة على تعيين لبنى سليمان العليان، في منصب رئيس مجلس إدارة البنك الدامج، بعد أن كانت عضوا في مجلس إدارة البنك الأول.

وتم تقييم سعر سهم البنك الأول ضمن الصفقة بقيمة 16.26 ريال، وتقييم إجمالي قيمة أسهم البنك الأول المصدرة بحوالي 18.6 مليار ريال، ومن المتوقع أن يتم إتمام صفقة الاندماج خلال النصف الأول من عام 2019.

وارتفع سهم البنك الأول في تعاملات سوق الأسهم السعودية، الخميس، بنسبة 2.9%، ليغلق عند سعر 14.62 ريال، فيما أنهى سهم "ساب" التعاملات متراجعا بنسبة 1.09%، وسجل 31.90 ريال.

أما لبنى العليان، التي ستتولى أعلى منصب في ثالث أكبر كيان مصرفي بالسعودية، فهي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة العليان المالية، ونائب رئيس البنك الأول، السعودي الهولندي سابقاً، منذ عام 2004، حيث كانت أول سيدة في عضوية مجلس إدارة شركة مدرجة بسوق المال.

وبحسب سيرتها الذاتية، على مواقع عدد من الشركات والبنوك التي تديرها وتشارك في إدارتها، حصلت لبنى العليان على بكالوريوس الزراعة من جامعة كورنيل، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة إنديانا، وبدأت عملها في بنك جي بي مورجان الأمريكي، قبل أن تبدأ في إدارة شركة العليان المالية عام 1986 .

وحصلت العليان على الدكتوراة الفخرية من جامعة دبلن عام 2011 ، وقالت الجامعة في حيثيات منحها لهذه الدرجة، إنه بصفتها نائبة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة العليان للتمويل ، تعتبر لبنى العليان واحدة من أكثر نساء الأعمال نفوذاً في الشرق الأوسط ونموذجاً ملهماً للنساء المسلمات اللواتي يسعين لتطوير مهنهن مع الاحتفاظ بهوياتهن الإسلامية، كما انها مؤيدة قوية لتعليم النساء وفهم أكبر للثقافات والديانات الإسلامية في العالم الغربي.

وذكرت الجامعة أن لبنى العليان عضو في مجلس الأعمال الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي ، ومجلس أمناء مؤسسة الفكر العربي ، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ، وجامعة العلوم والتكنولوجيا العربية السعودية.

وكانت العليان الرئيس المشارك للمنتدى الاقتصادي العالمي عام 2005 في دافوس بسويسرا، وعضو بالمجلس الاستشاري الدولي للعلاقات الخارجية.

واختارتها فوربس الشرق الأوسط لبنى العليان كأقوى سيدات الأعمال العرب في العام الحالي 2018 .