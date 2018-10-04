كيف ستتأثر بنوك السعودية والإمارات برفع الفائدة؟.. موديز تجيب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وكالة موديز، الخميس، إن رفع مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) والبنك المركزي الإماراتي معدلات الفائدة هو "إيجابي" لبنوك البلدين، إذ أنها ستدعم ربحيتها من خلال هوامش ربح أعلى، وبالأخص في ظل توافر سيولة دولارية للبلدين المصدرين للنفط.

ومثلت الفوائد نحو 69% من الإيرادات الصافية للبنوك الإماراتية في 2017، وارتفع معدل نمو الائتمان في الإمارات إلى 2.7٪ خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، مقارنة مع نمو بنسبة 0.4٪ خلال 2017.

وتوقع التقرير أن يتزايد الإنفاق الحكومي الداعم بشكل كبير في معدلات النمو. في المقابل، سيؤدي رفع أسعار الفائدة بالطبع إلى زيادة كلفة التمويل، ومع ذلك، يؤدي تحسن السيولة المحلية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط إلى تخفيف الضغط الكلي على تكاليف التمويل.

وأوضحت موديز أن البنوك السعودية يمكنها إعادة تسعير قروض الشركات، التي تمثل 64% من الإجمالي، ما سيرفع إيراداتها، خاصة أن ودائع تحت الطلب، بدون فوائد، بلغت نسبتها 63% من إجمالي الودائع حتى يونيو/حزيران 2018.

ورفعت المملكة الفائدة 3 مرات في 2018 إلى 2.7%، وهو أعلى معدل لها في 10 سنوات، وعلى جانب الإقراض، فلا تتوقع موديز أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى خلق ضغط فوري إذ تستند البنوك السعودية على نسب عالية من الحسابات الجارية ذات فائدة صفر، بالإضافة إلى حسابات التوفير منخفضة الفوائد.

وتوقعت موديز أن تستفيد بنوك الراجحي والأهلي التجاري ومجموعة سامبا، والسعودي البريطاني بشكل كبير من رفع الفائدة.