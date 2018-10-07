هيئة الاتصالات تعلق بعض خدمات شركة "موبايلي" بسبب "السعودة"

نشر الأحد ، 07 أكتوبر / تشرين الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قرر مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية تعليق بعض خدمات شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، لعدم وفائها بالتزاماتها تجاه نسبة سعودة الوظائف التنفيذية.

تضمن قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، تعليق بيع خدمات الاتصالات المتنقلة للعملاء الجدد للباقات المفوترة ومسبقة الدفع على مستوى المملكة، ولا يؤثر ذلك على العملاء الحاليين.

قال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبد العزيز بن سالم الرويس، في بيان على موقع الهيئة الإلكتروني، الأحد، إن الشركة لم تف بالتزامات الترخيص الصادر لها، وعليه أقر مجلس إدارة الهيئة في نهاية عام 2017 خطة لمعالجة مخالفاتها، وعدم وفائها بالتزاماتها بشأن نسبة سعودة الصف التنفيذي الأول التابع لرئيس الشركة، وهو ما يعد جزءا من متطلبات الترخيص الصادر لها.

أوضح الرويس أن خطة تحقيق نسبة السعودة بالإدارة التنفيذية بشركة موبايلي تمت بالتنسيق مع مجلس إدارة الشركة، وتم إبلاغهم رسميا بقرار مجلس إدارة الهيئة في ديسمبر/كانون الأول 2017، إلا أن الشركة أخفقت في تحقيق الالتزام رغم المتابعة المتكررة مع مجلس إدارتها.

وتابع قائلا إن الهيئة مستمرة في اتخاذ ما يلزم تجاه المخالفات المرتكبة لنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية، والهيئة تعمل على متابعة جميع الشركات المرخصة والتزاماتها تجاه تمكين الكفاءات السعودية في المناصب القيادية لديها.

وتخطط المملكة العربية السعودية لتوطين الوظائف "السعودة"، في مسعى منها لرفع معدلات توظيف المواطنين، حيث يبلغ معدل البطالة بين السعوديين 12.9%، وتستهدف الحكومة خفض هذا المعدل إلى 9 % بحلول عام 2020 و7 % بحلول عام 2030.

وانخفضت خسائر شركة إتحاد إتصالات "موبايلي"، التي تعتبر ثاني مقدم لخدمات الهاتف النقال في السعودية الى 46 مليون دولار بنهاية النصف الأول 2018، قياساً بخسائر بلغت 94 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017.

وقبل أسبوع واحد، فرضت الهيئة غرامات على عدد من الشركات، منها 1.65 مليون ريال بحق شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، بسبب عدة مخالفات لم تذكرها الهيئة.