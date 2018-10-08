تعرضت لخلل أمني ولم تزاحم عمالقة التواصل الاجتماعي.. وقف غوغل بلس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة غوغل الأمريكية عن وقف إصدار غوغل بلس للمستخدمين بنهاية شهر أغسطس/أب 2019.

وقالت الشركة في بيان على مدونتها الإلكترونية، الإثنين، إن هذا القرار جاء بعدما اكتشفت خللا في البرمجيات أتاح لمطورين خارجيين إمكانية الوصول إلى بيانات الملفات الشخصية الخاصة لأكثر من 500 ألف من مستخدمي غوغل بلس.

وأضافت غوغل أن 90% من المستخدمين يقضون أقل من 5 ثواني على غوغل بلس عند الولوج إليه، ومع ذلك تخطط الشركة للإبقاء على الخدمة ، ولكن للشركات فقط، لتسهيل المحادثات بين زملاء العمل عبر شبكة اجتماعية مؤمنة بالكامل، وقررت تركيز جهودها لتحسين الخدمة وإطلاق مميزات جديدة لمجتمع الأعمال.

وتشير البيانات الضعيفة لمعدلات استخدام غوغل بلس، إلى عدم قدرة الشركة على مزاحمة كبرى الشركات العاملة في التواصل الإجتماعي، وفي مقدمتهم فيسبوك وتويتر.

وأشارت غوغل إلى أنها اكتشف الخلل في شهر مارس/أذار الماضي، وأن هناك 438 تطبيق تمكنوا من الوصول إلى بيانات المستخدمين، وتضم الاسم وعنوان البريد الإلكتروني والمهنة والجنس والعمر والاحتفاظ بها، ولم تتضمن البيانات أية معلومات تتعلق بالاتصالات الشخصية أو أرقام الهواتف الجوالة، كما لم تعثر على أي دليل يفيد بعلم أي من مطوّري البرامج بهذا الخطأ، أو إساءة استخدام البيانات الشخصية للمستخدمين .

وقالت الشركة: "نرسل كل عام ملايين الإخطارات إلى المستخدمين حول أخطاء وقضايا الخصوصية والأمن، وعندما تتأثر بيانات المستخدم، فإننا نتجاوز متطلباتنا القانونية ونطبق عدة معايير تركز على مستخدمينا".

أضافت غوغل أن مكتب الخصوصية وحماية البيانات راجع تلك المشكلة، ونظر إلى نوعية البيانات المعنية، حتى تتمكن الشركة من تحديد المستخدمين المتضررين بدقة لإبلاغهم، وإذا كان هناك أي دليل على سوء استخدام بياناتهم، وهو ما لم يتحقق في هذه الحالة.