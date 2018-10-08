قرار عراقي بشأن توظيف المواطنين في مشروعات النفط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، الإثنين، أن بلاده ستضع شرطا في عقود النفط الجديدة، يلزم الشركات الفائزة بتلك العقود، بتخصيص 85% من وظائف المشروع للعمالة المحلية.

وقال الوزير، إن تلك العقود ستكون ملزمة بتشغيل نسبة 85% من الأيدي العاملة العراقية ، ومساهمة شركات التشييد والبناء في الوزارة بنسبة لا تقل عن 25% من أموال التشييد والتنفيذ، إضافة إلى وضع أسس لدخول المستثمر العراقي برأسمال لا يقل عن 20% من إجمالي كلف المشروع .

جاء ذلك في رسالة، وجهها الوزير العراقي، إلى مؤتمر البصرة للنفط والطاقة، الذي يعقد خلال يومي التاسع والعاشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري في مدينة اسطنبول التركية.

ودعا اللعيبي، في رسالته التي نقلها الموقع الإلكتروني لوزارة النفط العراقية، الشركات العالمية الاستثمارية في قطاع الطاقة والخدمات الفنية والبنى التحتية للمساهمة الفاعلة في إقامة المشاريع التي تسهم في الارتقاء بالبنى التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف، أن العقود الجديدة التي ستبرمها الوزارة، مع الشركات العالمية سواء على صعيد تطوير قطاع الاستخراج أو التصفية أو استثمار الغاز أو البنى التحتية، سوف تتضمن إلزام الشركات بإقامة المشاريع التي تسهم بالإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتغيير الأوضاع الحالية إلى واقع افضل سواء في قطاع البنى التحتية والتعليم والصحة والمياه والاسكان والترفيه الاجتماعي.

من جهته قال المتحدث بإسم وزارة النفط عاصم جهاد، إن مؤتمر البصرة للنفط والطاقة العملاقة والبيئة، يقام سنوياً في اسطنبول يناقش بناء المشاريع العملاقة للنفط والغاز ووضع الحلول للبيئة العراقية بالتعاون بين الحكومة والمستثمرين وعرض الابتكارات والتقنيات لمشاريع النفط والغاز في البصرة ومشاريع معالجة المياه والتوسع في مشاريع الكهرباء والطاقة المتجددة.

يذكر أن شركة ( CWC) العالمية تنظم المؤتمر سنويا لمناقشة واقع صناعة النفط والغاز في محافظة البصرة برعاية الشركات العالمية المعروفة ويحضرها وزراء وخبراء ومستشارون وممثلو الشركات العالمية والمهتمون بالصناعة النفطية.