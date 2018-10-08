الإنتربول السعودي يسترد ممتنعاً عن تنفيذ حكم قضائي بـ29 مليون ريال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف جهاز الإنتربول السعودي، الإثنين، أنه استرد مواطنا سعودياً مطلوباً للجهات القضائية، بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر بحقه، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وبحسب بيان الإنتربول السعودي، فإن المواطن الذي تم القبض عليه، امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر بحقه، في مبالغ مالية قدرها 29.6 مليون ريال (7.9 مليون دولار).

ولم يذكر البيان، أي تفاصيل عن الشخص المقبوض عليه، ولا عن القضية التي صدر فيها حكم ضده.

وقال البيان، إن الإنتربول السعودي، باشر التعميم الدولي لملاحقة المواطن السعودي في إطار جهوده للتصدي للنشاطات الإجرامية، وتقديم مرتكبيها الهاربين للعدالة أمام الجهات القضائية بالمملكة.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار التعاون الدولي للإنتربول السعودي مع الدول الأعضاء الـ192 دولة بمنظمة الإنتربول لمكافحة الجريمة العابرة للحدود والجريمة العامة بمختلف صورها وأشكالها والمتابعة المستمرة للمطلوبين لسلطات المملكة الهاربين بالخارج.

وأعلن الإنتربول السعودي، الأربعاء الماضي، القبض على مواطن سعودي بالخارج واسترداده إلى المملكة، بعد ملاحقته بـ"قضايا احتيال" في شيكات بدون رصيد، دون الكشف عن اسم المتهم أو الدولة التي جرى اعتقاله فيها.

وأوضح أن القضايا الاحتيالية مرتبطة بـ"شيكات بدون رصيد، نتيجة سحب لأمر شركة يتعامل معها عدد 4 شيكات بمبالغ كبيرة، وبتقديمها للبنك اتضح خلو حسابه من الرصيد الكافي لتغطية الشيكات وهروبه إلى خارج المملكة"، وتابع بأنه "تم القبض عليه واسترداده للمملكة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية وقناة "الإخبارية" الرسمية.