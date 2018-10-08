"أدنوك" الإماراتية تبرم صفقة بنصف مليار دولار مع شركة أمريكية 

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- باعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، الإثنين، 5% من وحدة الحفر التابعة لها إلى شركة "بيكر هيوز" الأمريكية، العاملة في مجال خدمات آبار النفط، مقابل ملياري درهم (544.6 مليون دولار).

وتهدف "أدنوك"، من هذه الصفقة، إلى تدعيم وتطوير أداء "أدنوك للحفر"، فيما ستبقى "أدنوك" مالكة لحصة الأغلبية 95% في "أدنوك للحفر"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وتعد هذه المرة الأولى التي تتيح فيها "أدنوك" المجال أمام شريك آخر للاستحواذ على حصة مباشرة في إحدى شركاتها التابعة المختصة بالخدمات.

وتعتبر "أدنوك للحفر" هي أكبر شركة حفر في منطقة الشرق الأوسط وهي المزود الوحيد لمنصات الحفر والخدمات ذات الصلة لمجموعة شركات أدنوك.

وتدعم هذه الشراكة جهود "أدنوك" لزيادة الربحية، فيما تخطط لتوسعة أنشطة الحفر التقليدية بنسبة 40% في 2025 وزيادة عدد الآبار غير التقليدية تماشيا مع استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي.

وقال سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك: "يأتي إبرام هذه الاتفاقية مع، بيكر هيوز، لمواكبة نمو الطلب على خدمات الحفر في أبوظبي فيما نعمل على تنمية وتطوير مواردنا الهيدروكربونية التقليدية وغير التقليدية كما نسعى أيضا للاستفادة من الفرص المحتملة للنمو والتوسع في المنطقة".

وتنتج أدنوك نحو 3 ملايين برميل يوميا، كما أن لديها 151 ناقلة بترول، وتحتل المركز الـ 12 بين منتجي النفط عالميا.

وستقوم الشركتان بإنشاء مجلس استشاري يضم ممثلين منهما للإشراف على تنفيذ التعاون وسيتم تمثيل بيكر هيوز في مجلس إدارة "أدنوك للحفر".

من جانبه قال لورنزو سيمونيللي، رئيس مجلس إدارة بيكر هيوز جي إي: "تسهم هذه الشراكة بين "بيكر هيوز جي إي" و"أدنوك" في تعزيز العلاقة الوثيقة القائمة بين الجانبين بما يدعم جهودنا الرامية لزيادة الإيرادات المتوقعة وتحقيق النمو والتطور لكلتا الشركتين على المدى البعيد. ويسعدنا الحصول على حصة أقلية في " أدنوك للحفر" والعمل معا على تطوير الشركة وتنمية قدراتها التكنولوجية وتمكينها من الوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق أقصى قيمة ممكنة في كافة مجالات وجوانب أعمالها ".

يشار إلى أن بيكر هيوز، التابعة لجنرال إلكتريك، تعمل في الإمارات منذ أكثر من 40 عاما، وتدعم عملائها بمنتجات وخدمات تغطي مختلف جوانب ومراحل الأعمال في قطاع النفط والغاز.

ويعمل "مويلس آند كومباني" مستشارا ماليا حصريا لأدنوك بينما يقدم "سيتي بنك" الاستشارات لـ"بيكر هيوز جي إي".