ريتشارد برانسون يعلق محادثاته مع صندوق الاستثمارات السعودي بسبب خاشقجي

(CNN)-- قرر السير ريتشارد برانسون، المستثمر الدولي، ورجل الأعمال البريطاني، ومؤسس مجموعة "فيرجين غروب"، "تعليق" محادثاته مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشأن شركاته في المجال الفضائي Virgin Galactic و Virgin Orbit، وذلك على خلفية اختفاء الكاتب والإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، منذ دخوله إلى قنصلية بلاده في تركيا يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وكشف برانسون خطوته في بيان نشره عبر حسابه على موقع "تويتر"، مضيفا: "كان لدي آمال كبيرة على الحكومة الحالية في المملكة العربية السعودية وقائدها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان"، مرضحا أنه بسبب ذلك الأمر "شعرت أن بإمكاني تقديم المشورة بشأن التنمية العملية والمساعدة في حماية البيئة الثمينة حول الساحل والجزر" وذلك في البحر الأحمر.

واعتبر أن "ما ورد في تركيا حول اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، إذا ثبتت صحته، من شأنه أن يغير بوضوح قدرة أي منا في الغرب على التعامل مع الحكومة السعودية"، مضيفا: "لقد طلبنا مزيدًا من المعلومات من السلطات السعودية وتوضيح موقفهم فيما يتعلق بخاشقجي"، حسب تعبيره.

تأتي تلك الخطوة بعدما علّق وزير الطاقة الأمريكي السابق، إيرني مونيز، عمله في مشروع نيوم، الذي يقوم به في المملكة العربية السعودية، بسبب اختفاء خاشقجي.

وطُلب من مونيز أن يكون ضمن هيئة استشارية للمساعدة في بناء المدينة الذكية بمشروع نيوم، وقال في بيان: "من الآن فصاعدًا، ستتوقف مشاركتي مع المجلس الاستشاري لحين العلم بكل الحقائق حول اختفاء جمال خاشقجي".