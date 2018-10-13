أرامكو: لا صحة لزيادة أسعار البنزين السبت

بعد وصول قيمتها لتريليون دولار.. هذه مقارنة بين آبل وأرامكو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو"، الجمعة، عدم صحة ما يتداول بشأن زيادة أسعار البنزين، السبت، وذلك حسبما جاء في حسابها على موقع "تويتر".

وذكرت شركة أرامكو أنه "لا صحة لما يجري تداوله بشأن زيادة أسعار البنزين ابتداءً من الغد"، مؤكدة أن أي "تغيير يطرأ على أسعار البنزين نتيجة المراجعة الدورية لأسعار البنزين، سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي".

ولم تشر شركة أرامكو إلى أي تفاصيل أخرى، مكتفية بتغريدتها المنشورة عبر حسابها على موقع "تويتر".