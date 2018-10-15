كل ما تريد معرفته عن تاريخه وشخصيته.. من هو جمال خاشقجي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- دعا وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد، المواطنين السعوديين والبحرينيين إلى مقاطعة شركة أوبر، أوسع شركات النقل التشاركي انتشارا في الشرق الأوسط، عقب إعلان رئيسها التنفيذي دارا خسروشاهي مقاطعة منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي سينظم مؤتمره صندوق الاستثمارات العامة في السعودية الشهر الجاري.

ودشن بن أحمد، عدة هاتشاغات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر حسابه الرسمي، قائلا "من يقاطع السعودية نقاطعه"، و"البحرينيون يقاطعون أوبر"، و"السعوديون يقاطعون أوبر".

كانت البحرين أول الداعمين للسعودية، عقب قول مصدر سعودي مسؤول- نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية- إن بلاده سترد ـ"بإجراءات أكبر" حال تطبيق أي عقوبات عليها، إثر أزمة اختفاء الصحفي السعودي المعارض، جمال خاشقجي.

وأعلنت أغلب وسائل الإعلام الغربية بالإضافة لعدة شركات أبرزها "جي بي مورغان" و"فورد" مقاطعتها لمؤتمر "مستقبل الاستثمار"، الذي يقام الشهر الحالي، اعتراضا على اختفاء خاشقجي.

وقالت السعودية إن المؤتمر سيقام في موعده، والذي يأتي ضمن رؤية السعودية 2030 الطموحة، ويترأسه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وبرعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويستمر المؤتمر المعروف بإسم "دافوس في الصحراء"، لمدة 3 أيام، تبدأ في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ويُنظم في الرياض.

وضخ صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية 3.5 مليار دولار في "أوبر" عام 2016 ، مما يجعله واحدا من أكبر المستثمرين في الشركة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت دعوة المقاطعة موجهة لمستخدمي خدمة "أوبر" أو المستثمرين في الشركة ،أو كليهما، وما إذا كانت البحرين تخطط لاتخاذ تدابير إضافية ضد الشركة.

وفي نفس السياق، دعا رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، دول الخليج، إلى مقاطعة الشركات الأمريكية التي أعلنت انسحابها من المؤتمر.

وتأثرت البورصة السعودية بشكل سلبي أمس، بعدما لوح الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على المملكة حال ثبوت تورطها في اختفاء خاشقجي، وخسرت نحو 16.6 مليار دولار من قيمتها السوقية، قبل أن ترتفع في التعاملات الصباحية اليوم لتعوض جانباً كبيرا من خسائر الأحد.