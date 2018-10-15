البطالة التركية ترتفع.. و"ألبيرق" يتعهد بخفض التضخم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي، الإثنين، ارتفاع معدل البطالة إلى 10.8% خلال شهر يوليو/تموز 2018، مقابل نسبة بلغت 10.2%، بنهاية يونيو/حزيران من العام نفسه.

وأكد وزير المالية والخزانة التركي براءت ألبيرق، في تصريحات له اليوم الاثنين، أن تركيا ستجني ثمار كبح التضخم ابتداءً من أرقام شهر أكتوبر/تشرين الأول، مع مواصلة خفض نسبة التضخم في شهري نوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول.

ووعد الوزير التركي بتخليص الاقتصاد التركي مما سماه "أغلال التضخم وسعر الفائدة"، من خلال دعم الخطوات الهيكلية في الاقتصاد.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، فإن عدد العاطلين عن العمل، ممن هم أكبر من 15 عامًا، ارتفع بمقدار 88 ألفًا، ليصل إلى 3.531 مليون شخص في يوليو/تموز 2018، وبلغ معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية 12.9٪ بانخفاض 0.1%.

وارتفع عدد العاملين في تركيا خلال يوليو/تموز، بنحو 507 آلاف إلى 29.265 مليون شخص، وبلغ معدل التوظيف العام 48.2% بزيادة 0.2%.

وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الأشخاص في القوى العاملة للدولة بلغ في يوليو/تموز 32.8 مليون شخص بزيادة 596 ألفًا على الشهر نفسه من عام 2017.

وقال "ألبيرق" في تصريحاته التي نقلتها وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية: "في الآونة الأخيرة شاهدنا توازنًا في الميزان الاقتصادي بعد تصاعد أرقام التجارة الخارجية".

وأضاف في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في "قمة هدف تركيا الكبير 2023" أن ثقة المستثمرين واللاعبين العالميين في بلدنا تزداد قوة يومًا بعد يوم.

وأوضح أن الهجمة الاقتصادية التي تعرضت لها تركيا شهر أغسطس/ آب تعد أكبر هجمة تتعرض لها البلاد منذ تأسيس الجمهورية.