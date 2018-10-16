روسيا وإيران تتفقان على زيادة إنتاج النفط المشترك لمليون برميل يوميا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -اتفقت روسيا وإيران على زيادة الإنتاج المشترك من النفط إلى مليون برميل يوميا، بحسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية ، الثلاثاء، عن وزيري النفط الإيراني بيجن زنغنه، والطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.

يأتي ذلك مع قرب سريان العقوبات الأمريكية على قطاع النفط الإيراني في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بحظر تصدير النفط وتوقيع عقوبات على المستوردين، سواء الحكومات أو المؤسسات، فيما قالت الصين إنها ستواصل شراء النفط الإيراني.

وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك خلال لقاء جمعه مع نظيره الإيراني في موسكو، إنه ناقش مسألة الارتفاع الحاد لأسعار النفط.

وأضاف: "تحدثنا كذلك عن ضرورة وضع قواعد ثابتة ومستقرة للعبة في قطاع النفط". وتطرق الاجتماع، بحسب "تاس" إلى مناقشة قضية إنتاج النفط في المستقبل القريب ضمن إطار اتفاقية منظمة أوبك وكبار المنتجين من خارجها.

وفي مايو/أيار من عام 2017 ، توصلت إيران وروسيا إلى اتفاق لبدء إمدادات النفط، في إطار برنامج النفط مقابل السلع الذي يعود لعام 2014، عندما كانت العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد إيران لا تزال سارية.

ويبلغ سعر خام برنت نحو 80 دولارا للبرميل حاليا، بعد أن هبط من أعلى مستوياته منذ 4 سنوات، مطلع الشهر الجاري، عند مستوى 86 دولارا للبرميل.

ويبلغ إنتاج روسيا النفطي قرابة 11.2 مليون برميل يوميا، بحسب أرقام لوزارة الطاقة، فيما يبلغ إنتاج إيران اليومي وفق "أوبك"، نحو 3.45 ملايين برميل يوميا.