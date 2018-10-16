ما هي الشركات التي استثمرت فيها السعودية من حول العالم؟

(CNN Business) -- خلال السنوات القليلة الماضية، واظبت المملكة العربية السعودية على ضخ ثرواتها النفطية في وادي السيليكون. وبينما قد تواجه السعودية عزلة متزايدة في عالم الأعمال، على خلفية قضية الصحفي جمال خاشقجي، تدور التساؤلات حول مصير هذه الاستثمارات؟

وتُعتبر شركات التكنولوجيا من بين الشركات المستفيدة الرئيسية من محاولة المملكة العربية السعودية تنويع اقتصادها، إذ تلقت مليارات الدولارات عن طريق الاستثمارات المباشرة من صندوق الثروة السيادية في البلاد، أو بشكل غير مباشر من خلال صندوق ضخم أنشئ مع مجموعة "سوفت بنك" اليابانية.

كما تلقت قطاعات أخرى استثمارات سعودية، بما في ذلك البنية التحتية، وصناعات الفولاذ، والفنادق.

صندوق الاستثمارات العامة

وعزز صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية، المعروف باسم صندوق الاستثمارات العامة، من استثماراته في جميع أنحاء العالم منذ مارس/آذار العام 2015.

وقد ضخ الصندوق 45 مليار دولار في صندوق "رؤية سوفت بانك ، وهو ما يمثل حوالي 50 ٪ من رأس المال الملتزم.

وبشكل منفصل، استثمر صندوق الاستثمارات العامة، ما قيمته 3.5 مليار دولار في شركة "أوبر" في العام 2016.

واستحوذ الصندوق على حصة تبلغ حوالي 5 ٪ في تسلا، وفقاً لما ذكره المدير التنفيذي للشركة إلون موسك.

وخلال الشهر الماضي، أعلن صندوق الاستثمارات العامة أنه سيستثمر مليار دولار في "تسلا لوسيد موتورز"

في وقت سابق من هذا العام، ضخ الصندوق ما يقرب من نصف مليار دولار في "ماجيك ليب"، وهي شركة ناشئة تعمل على منتجات الواقع المعزز.

وتعهد صندوق الاستثمارات العامة باستثمار أولي يصل إلى ما قيمته 20 مليار دولار مع شركة "بلاكستون"، المخصصة بشكل أساسي للاستثمار في قطاع البنية التحتية في الولايات المتحدة الأمريكية.

استثمارات صندوق "رؤية سوفت بنك"

وتموّل السعودية بشكل كبير صندوق "رؤية سوفت بنك" الذي تبلغ تكلفته حوالي 93 مليار دولار.

وتظهر بيانات صادرة عن منصة الأسواق المالية "ديلوجيك" أن الصندوق ضخ مليارات الدولارات في الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم.

في العام الماضي، استثمر الصندوق 4.4 مليار دولار في "WeWork" وهي الشركة الناشئة التي أقامت مساحات عمل مشتركة في المدن في جميع أنحاء العالم.

واستحوذ الصندوق هذا العام على استثمار بقيمة 2.25 مليار دولار في شركة جنرال موتورز للسيارات الذاتية القيادة.

كما يمتلك الصندوق حصة قدرها 25٪ في شركة " Arm Holdings " البريطانية للبرمجيات، والتي اشتراها "سوفت بانك" مقابل 32 مليار دولار في عام 2016.

المستثمرون الأفراد

ويملك مستثمرون من القطاع الخاص جزء كبير من الاستثمارات السعودية في الخارج، ومن أبرزهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال، وهو مستثمر لفترة طويلة في تويتر (TWTR) واستحوذ على حصة 2.3 ٪ في سناب شات (SNAP) في وقت سابق من هذا العام، بعد أن استثمر 250 مليون دولار في الشركة في مايو/آيار.

كما تمتلك شركة المملكة القابضة التابعة له، حصصاً في شركة " Lyft " وشركة " Deezer" الفرنسية.