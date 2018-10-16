انسجاب رؤساء 3 بنوك عالمية من مؤتمر الاستثمار السعودي

لندن، المملكة المتحدة، (CNN)-- أعلن الرؤساء التنفيذيون لـ3 بنوك عالمية انسحابهم من مؤتمر الاستثمار السعودي المنتظر انعقاده الشهر الجاري.

وأعلن بنك HSBC، الثلاثاء، أن رئيسه التنفيذي، جون فلينت، لن يحضر المؤتمر، كما قال تيدجان ثيم، الرئيس التنفيذي لبنك كريديت سويس، إنه انسحب من مؤتمر "دافوس في الصحراء"، حسب مصدر مطلع.

وقال بنك ستاندرد تشارترد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، الثلاثاء، إن الرئيس التنفيذي، بيل وينترز، انضم لقائمة المنسحبين من المؤتمر السعودي.

كان صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد أكد في بيان، مساء أمس الإثنين، إن منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" سينعقد في الفترة من 23-25 أكتوبر/تشرين الأول، بمشاركة الآلاف من مختلف أنحاء العالم، وأنه تأكد حضور أكثر من 150 متحدّثاً يمثّلون أكثر من 140 مؤسسة مختلفة، إضافة إلى شراكات مع 17 مؤسسة عالمية.

وانضم الرؤساء التنفيذيون الثلاث إلى عدد من الشخصيات الدولية والمتحدثين والمشاركين، الذي اعتذروا عن حضور المؤتمر مؤخرا، ,منهم جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي وجيمي ديمون رئيس بنك جي بي مورجان وبيل فورد رئيس شركة فورد وريتشارد برانسون رئيس مجموعة فيرجين للابتكارات والاستثمار، ودارا خسروشاهي الرئيس التنفيذي لشركة أوبر.

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر 40 جلسة ونقاشات مفتوحة ومنتديات جانبية تركز على ثلاث ركائز أساسية هي الاستثمار في التحوّل، والتقنية كمصدر للفرص، وتطوير القدرات البشرية.