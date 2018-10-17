تقرير: ارتفاع استثمارات السعودية بسندات الخزانة الأمريكية في أغسطس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفعت المملكة العربية السعودية استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية بقيمة 2.7 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس/آب الماضي، لتبلغ 169.5 مليار دولار مقارنة بـ 166.8 مليار دولار بنهاية يوليو/تموز، وفقا لتقرير نشرته وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء.

وتعتبر سندات الخزانة وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسدده الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقه الذي يختلف حسب أجل السند، وتتمتع السندات الأمريكية بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد، وهو ما يفسر انخفاض العائد عليها، الفائدة، وإن كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.

وبحسب بيانات وزارة الخزانة الامريكية، تكون السعودية قد احتفظت بالمركز العاشر بين أكبر الدول التي تحوز سندات الخزانة الأمريكية، بفارق 6.3 مليار دولار عن تايوان التي تحل في المركز الحادي عشر، كما زاد رصيد المملكة من هذه السندات بقيمة 32 مليار دولار مقارنة بأغسطس/آب 2017.

تتوزع استثمارات السعودية في سندات الخزانة الامريكية بين 115.7 مليار دولار في أدوات طويلة الأجل، و53.8 مليار دولار في سندات قصيرة الأمد.

في الوقت ذاته، انخفضت قيمة السندات الأمريكية التي تمتلكها الإمارات بـ 700 مليون دولار إلى 59 مليار دولار، تحل بها في المرتبة 22، وبزيادة 3 مليارات دولار عن شهر أغسطس/آب من العام الماضي.

أما الكويت فقد رفعت رصيدها من أدوات الدين الأمريكية بقيمة 700 مليون دولار، لتسجل 43.6 مليار دولار، جاءت بها في المركز 24 بفارق 200 مليون دولار عن هولندا.

وتتصدر الصين قائمة الدول الأكثر استثمارا في أدوات الدين الحكومي الأمريكي، وإن خفضت حيازتها بقيمة 6 مليارات دولار خلال أغسطس/آب، لتسجل 1.165 تريليون دولار، تليها اليابان التي تراجع رصيدها بنفس القيمة أيضا ليبلغ 1.029 تريليون دولار، ومن بعدهما وبفارق كبير تأتي البرازيل بقيمة 317.8 مليار دولار.