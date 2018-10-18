"كريم" تجمع 200 مليون دولار تمويلات.. والوليد بن طلال أبرز المستثمرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت شركة كريم للنقل التشاركي، الخميس، أنها حصلت على 200 مليون دولار تمويلات جديدة من المستثمرين الحاليين بالشركة، ستوجهها لتوسيع نطاق خدماتها التي تتضمن نظام الدفع والتوصيل وخدمات النقل الجماعي.

وقالت شركة المملكة القابضة التي يرأس مجلس إدارتها، رجل الأعمال السعودي البارز، الأمير الوليد بن طلال، عن قيادتها تحالفا لزيادة رأسمال شركة كريم Careem للنقل التشاركي، بالاضافه إلى مستثمرين آخرين، بقيمة 200 مليون دولار.

وأضاف المملكة القابضة في بيان اليوم الخميس: "الاستثمار في كريم هو استمرار لاستراتيجية الشركة للاستثمار في تقنيات واعدة جديدة"

وتنتشر خدمات كريم في أكثر من 120 مدينة في الشرق الأوسط، وأمريكا الشمالية، وتركيا، وباكستان.

وبحسب مصدر قريب من الصفقة، فإنه بهذا الاستثمار، ترتفع قيمة شركة كريم إلى 2 مليار دولار مقابل 886 مليون دولار قيمتها عندما اشترت شركة المملكة القابضة 7% منها العام الماضي 2017 مقابل 62 مليون دولار.

وأوضحت شركة كريم، في بيان تلقت CNN نسخة منه، أن الـ200 مليون دولار التي حصلت عليها الشركة من مستثمرين حاليين، هي مرحلة أولى من جولة تمويلية جديدة من المتوقع أن تتجاوز حاجز الـ 500 مليون دولار.

وقال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة كريم: "للخدمات التي يتم تمكينها عبر الإنترنت أثر عميق وإيجابي في المنطقة التي تتسم بوجود فرص غير مستغلة وضخمة في مجال السوق الاستهلاكي عبر الإنترنت".

أضاف شيخة أن كريم كمنصة تضم 30 مليون مستخدم تعمل في أكثر من 120 مدينة، فإنها تتمتع بموقع فريد للاستفادة من هذه الفرصة من خلال التوسع في قطاعات جديدة".

من جهة أخرى، أعلنت كريم، الخميس، أنها وقعت اتفاقا للشراكة مع بنك صفوة الإسلامي بالأردن لتمكين الكباتن من الحصول على برامج تمويلية، لشراء السيارات، وتوقعت الشركة أن يؤدي ذلك لتوفير 25 ألف فرصة عمل إضافية في الأردن خلال السنوات المقبلة.